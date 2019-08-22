В "летнем" хоккее россиянки потерпели поражение со счетом 0:14

Предсказуемо даже для тех, кто интересуется хоккеем на траве поверхностно, женская сборная России не смогла выйти в плей-офф проходящего в Бельгии турнира высшего дивизиона чемпионата Европы.

На предварительном этапе в своей группе "А" наши девушки, руководимые главным тренером Светланой Ивановой, сначала проиграли Испании (0:1), затем Бельгии (1:4). И уже под занавес раунда бросили в здоровенную бочку обычного дегтя ложечку дегтя отборнейшего - 0:14 (!) против Голландии. Для справки: по современным правилам в хоккей на траве играют четыре периода по 15 минут. То есть во встрече с представительницами Королевства Нидерландов россиянки пропускали в среднем раз в четыре с небольшим минуты. Совершенно развалилась наша команда в заключительном периоде, когда позволила соперницам результативно завершить шесть атак.

Теперь предстоят встречи с Белоруссией и Ирландией в турнире за 5-8-е места (поражение от Бельгии уже учтено в таблице нового квартета). Два худших участника вылетят во второй, куда более привычный для России дивизион.

Сейчас уже кажется фантастикой, что 20 лет назад россиянки на Евро-1999 добрались до полуфинала и финишировали четвертыми. Дальше началось затяжное падение, команда шесть раз выступала в D-2, дважды выбираясь оттуда. Удивительно, что даже при таком плачевном состоянии отечественного хоккея на траве женская сборная меньше чем за год до Токио-2020 не потеряла теоретической возможности пробиться на Олимпиаду. Но для получения шанса должно сойтись очень много условий.