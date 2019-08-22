В Пекине открылась 26-я международная книжная ярмарка

21 августа открылась 26-я Пекинская международная книжная ярмарка. В ней принимают участие более 2600 экспонентов из 95 стран и регионов мира, включая 30 стран вдоль маршрутов "Одного пояса и одного пути", сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Румыния участвует в ярмарке в качестве почетного гостя. Португалия и Казахстан впервые открыли свои стенды. Всего в этом году представлено более 300 тысяч новых изданий.
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Площадь выставки расширилась и составила более 106 тысяч квадратных метров. Несколько экспозиционных зон посвящены 70-й годовщине образования Китайской Народной Республики.
Пекинская книжная ярмарка проводится с 1986 года и уже стала ведущей международной платформой для торговли авторскими правами в Китае. Каждый раз в мероприятии принимают участие известные мировые издательства и знаменитые деятели культуры.