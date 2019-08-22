В Пекине открылась 26-я международная книжная ярмарка

Площадь выставки расширилась и составила более 106 тысяч квадратных метров. Несколько экспозиционных зон посвящены 70-й годовщине образования Китайской Народной Республики.

Пекинская книжная ярмарка проводится с 1986 года и уже стала ведущей международной платформой для торговли авторскими правами в Китае. Каждый раз в мероприятии принимают участие известные мировые издательства и знаменитые деятели культуры.