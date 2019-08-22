В польской сети супермаркетов ввели "тихий час" для людей с аутизмом

Супермаркеты известной торговой сети в Польше ввели "тихий час", чтобы помочь покупателям с аутизмом. В магазинах на несколько часов приглушают свет, отключают музыку и телерекламу. В это время продавцы не делают объявлений по громкой связи. Кроме того, открываются дополнительные кассы для такой категории лиц. Инициативу одобрили медики и благотворительные фонды, сообщает портал onet.pl.

Акцию под лозунгом "Дай мне час" впервые провел торговый центр в городе Ченстохова на юге страны, а затем начинание подхватили в Гданьске, Вроцлаве, Радоме, Жешуве, Кельце и в других польских городах. Специалисты отмечают, что людям с расстройствами аутистического спектра (РАС) свойственна повышенная восприимчивость к внешним раздражителям. Они теряются в ярком и шумном супермаркете. Им трудно сконцентрироваться на покупках. Поэтому персонал пристально следит за тем, чтобы товары на полках лежали особенно ровно. Это может беспокоить особенных клиентов. Кроме того, кассиры проходят дополнительный инструктаж - они должны выражаться предельно ясно и конкретно. В Польше зафиксировано 30 тысяч больных аутизмом, среди которых 20 тысяч детей.

Директор по коммуникациям торговой сети Дорота Патейко пояснила, что "час тишины" вводится после консультаций с фондами помощи аутистам. Для этой цели один раз в неделю выбирается утреннее или вечернее время. "Наши действия покупатели одобрили", - уточнили в пресс-службе сети.

По оценкам британского общества аутизма, 64% людей с данным видом расстройства стараются не ходить в супермаркеты, а 28% попадали в неловкую ситуацию. Некрасивая история произошла в Дублине, где женщине с больным ребенком не разрешили зайти в магазин. После этого в торговых сетях Ирландии появились специальные "тихие часы". Такая практика распространена также в Великобритании и Нидерландах.