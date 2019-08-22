В Праге осквернили памятник маршалу Коневу

Полиция чешской столицы подтвердила, что начала расследование очередного инцидента, связанного с осквернением памятника советскому военачальнику Ивану Коневу, освободителю Праги. В ночь на четверг неизвестные вандалы оставили на постаменте надпись про "кровавого" маршала и дату 1968. Как известно, это год ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию, к которому Иван Степанович Конев отношения не имел.

Об осквернении памятника агентству РИА Новости сообщил представитель местных правоохранительных органов Ян Данек. В последнее время споры вокруг монумента в Чехии обострились. В прошлом году власти снабдили его дополнительной табличкой, которая гласит, что маршал Конев якобы "проводил информационную разведку" перед подавлением "пражской весны". При этом российские историки, на которых ссылается посольство РФ в Праге (кстати, местные власти уже предлагали перенести памятник на его территорию), не находят архивных подтверждений роли маршала Конева в принятии Москвой решения о вводе войск в Прагу.

Зато неоспорим тот факт, что 46-летний военачальник, под командованием которого войска 1-го Украинского фронта 9 мая 1945 года освободили от нацистов один из красивейших городов Европы, лично приложил все усилия к тому, чтобы при его штурме избежать разрушений памятников архитектуры. В благодарность после окончания Второй мировой войны его сделали Почетным гражданином Праги, о чем до недавнего времени свидетельствовала табличка, установленная еще при жизни Конева на здании ратуши, чем он всегда искренне гордился. Однако, как писала "РГ", в 2017 году табличку демонтировали в рамках ремонта, но на старое место так и не вернули.