В России впервые издана книга Джеральда Дарелла "Малыш идет в зоопарк"

"Малыш идет в зоопарк", Джеральд Даррелл, перевод Натальи Калошиной, "РОСМЭН", 2019

"Малыш идет в зоопарк" - первая из четырех историй Даррелла об обаятельном щенке лабрадора. Фото: Prudnikov

"Этот ребенок ненормальный - все карманы набиты улитками" - так о трехлетнем Джеральде Даррелле со смехом отзывался его старший брат Лоуренс. А мать и вовсе рассказывала, что первым словом сына было отнюдь не "мама", а zoo (зоопарк).

Писать любимый многими натуралист, за чьими книгами позже будут выстраиваться очереди, начал случайно: однажды по радио он наткнулся на передачу, где совершенно безграмотно с точки зрения биолога рассказывалось о путешествии в Западную Африку. Джеральд Даррелл, который бывал там сам, так возмутился, что сел и написал "Охоту на волосатую лягушку". Цель была достигнута - рассказ оказался настолько популярен, что 26-летнего автора пригласили самого выступить на радиостанции.

После прогремела его первая книга "Перегруженный ковчег", с успехом встретили "Три билета до Эдвенчер", но поистине всемирную славу снискала автобиографическая повесть "Моя семья и другие звери". Она переведена на десятки языков и только в Великобритании переиздавалась более 30 раз и даже была включена в школьную программу.

Всего английский исследователь написал около трех десятков книг, снял столько же фильмов, но главным делом Даррелла всегда оставалось его первое слово - зоопарк. Он создал его на острове Джерси в 1959 году, а позже на базе зоопарка организовали Джерсийский трест сохранения диких животных, который действует по сегодняшний день.

Именно в зоопарк отправляется щенок по кличке Малыш в истории, которую знаменитый натуралист написал еще в 1993 году - цикл об обаятельном лабрадоре стал последним его произведением и в России до этого никогда не издавался.

Малыш живет в большой счастливой семье, в которой есть брат и сестра Ник и Сьюзан, а также Мама, Папа и Дедушка. Хозяева непоседливого щенка всюду берут своего любимца с собой. Во время таких прогулок он познает мир и рассказывает о том, что увидел. В первой книге (а всего к выходу в этой серии планируется четыре) Малыш познакомится с животными из самых разных уголков мира - с попугаем, жирафом, слоном, опасными хищниками и веселыми обезьянами. Конечно, не обойдется без приключений, из которых щенок выйдет настоящим героем.

"Незатейливые истории из жизни любопытного щенка, адресованные малышам, наполнены особым "даррелловским" светом. Дарреллу удается буквально несколькими штрихами в этих коротких текстах передать свою любовь и уважение к животным - диким и домашним", - говорят в издательстве.

Остаться равнодушным не получится ни у детей, ни у взрослых - трогательный сюжет дополняют прекрасные иллюстрации. Автор рисунков -Инна Папоротная, победитель всероссийского конкурса в области детской и юношеской литературы "Новая детская книга".

- Я не знала, что Даррелл писал и для малышей, но тем интереснее было придумывать образы персонажей. Во время работы я слушала аудиокнигу "Моя семья и другие звери", и в воздухе витало что-то "джеральдо-даррелловское". В эту атмосферу я вовлекла всю мою семью: мы и читали, и обсуждали, муж и дети мне позировали, - вспоминает художница.

Кстати, в книге о Малыше нашлось место и самому исследователю - если присмотреться, на него очень похож дедушка Ника и Сьюзан, который и ведет ребят в зоопарк.

Кстати, любителям природы и детских книжек интересно будет узнать, что в 1980-х натуралист приезжал в Советский Союз для съемок фильма о дикой природе. Консультантом и голосом проекта был Николай Дроздов. В 2016 году гуру "В мире животных" и семья Даррелла (сам Джеральд скончался в 1995 году) снова поработали вместе, создав приложение о животных для детей.