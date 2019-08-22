В США губернатор штата Вашингтон вышел из предвыборной гонки

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли отказался от участия в предвыборной гонке претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года.

Об этом сообщил сам Инсли в эфире телеканала MSNBC, отметив очевидность того, что он не сможет выбиться в лидеры. "Я не стану президентом, поэтому выхожу из гонки", - цитирует ТАСС политика.

Инсли отметил также, что позитивно оценивает свою предвыборную кампанию и поблагодарил те 130 тысяч человек, которые его поддержали. Губернатор также выразил уверенность, что появится кандидат, "который сможет сражаться в этой битве".

Напомним, выборы президента пройдут в США третьего ноября будущего года.