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Рубрика: В мире

В США губернатор штата Вашингтон вышел из предвыборной гонки

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли. Фото: AP Photo/Chris Carlson Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли. Фото: AP Photo/Chris Carlson
Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли. Фото: AP Photo/Chris Carlson

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли отказался от участия в предвыборной гонке претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года.

Фото: AP Photo/Gerry Broome
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Об этом сообщил сам Инсли в эфире телеканала MSNBC, отметив очевидность того, что он не сможет выбиться в лидеры. "Я не стану президентом, поэтому выхожу из гонки", - цитирует ТАСС политика.

Инсли отметил также, что позитивно оценивает свою предвыборную кампанию и поблагодарил те 130 тысяч человек, которые его поддержали. Губернатор также выразил уверенность, что появится кандидат, "который сможет сражаться в этой битве".

Напомним, выборы президента пройдут в США третьего ноября будущего года.

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