В субботу на юго-западе Франции открывается саммит G7

В эти выходные в небольшом городке Биарриц на юго-западе Франции неподалеку от границы с Испанией пройдет саммит G7, куда помимо председательствующей на этом форуме Франции входят США, Британия, Германия, Япония, Италия и Канада.

На ближайшие несколько августовских дней живописное курортное местечко на атлантическом побережье превращено в непреступную крепость, учитывая печальный опыт предыдущих саммитов, когда антиглобалисты и радикалы всех мастей устраивали настоящие побоища. Наученные горьким опытом противостояния с "желтыми жилетами", французские власти приняли крутые меры безопасности. В Биарриц и его окрестности со всей страны были направлены, как сообщил накануне глава местного МВД Кристоф Кастанер, 13 с лишним тысяч полицейских, жандармов, включая спецгруппы по борьбе с терроризмом. Непосредственно безопасность участников саммита обеспечивает госслужба по охране высокопоставленных лиц (SDLP), и это не считая коллег из других стран, с которыми они будут согласовывать свои действия. Не останутся в стороне и военные: им поручена защита воздушных и морских подступов. Особое внимание уделяется своевременному обнаружению и уничтожению "беспилотников", которые предположительно могут использовать террористы, а также противодействию кибератакам, на чем сделал акцент, судя по всему, располагая соответствующей информацией Кристоф Кастанер.

Французский саммит впервые за более чем 50-летнюю историю G7 может вообще остаться без коммюнике

Сам город разбит на две зоны. "Красную" в прибрежном квартале гостиницы "Отель де Пале", где будут проходить заседания. Доступ туда - только по пропускам и только для автомобилей делегаций. Другая - "синяя", куда будут пускать местных жителей при наличии полученного в мэрии бейджа. Причем их предупредили заранее, чтобы держали окна закрытыми и не выходили на балконы. Более того, на три дня саммита закрыт вокзал Биаррица, а аэропорт принимает исключительно самолеты участников G7.

Все эти меры вполне оправданы, учитывая, что неподалеку, в паре десятков километров в городе Андай, проходит "антисаммит" с участием многочисленных антикапиталистов, "зеленых", "желтых жилетов", а на 24 августа намечена протестная манифестация, к которой, по данным полиции, присоединятся погромщики из "черного блока" и прочих группировок такого толка. Кстати, несколько дней тому назад спецслужбы задержали несколько человек, которые планировали поджог гостиницы в Биаррице, где расквартировались отмобилизованные стражи порядка.

Что касается повестки дня саммита, а Франция, как принимающая сторона, определяла ее наполнение, предложив обсудить в качестве приоритетных тем глобализацию, борьбу с различными формами неравенства, включая гендерное, защиту океанов, цифровые технологии, то она, скорее всего, как считают эксперты, претерпит серьезные изменения. Акценты будут сдвинуты в сторону злободневных, неотложных сюжетов.

В первую очередь это коснется разногласий между нынешним хозяином Белого дома Дональдом Трампом и остальными участниками рандеву в Биаррице по вопросам международной торговли. По мнению эксперта Джаспера Лоунера из London Capital Group, непрекращающаяся война таможенных тарифов между США и Китаем не только замедляет мировой экономический рост, но и "рискует привести к глобальной рецессии". Серьезные столкновения, как поделился с "РГ" французский политолог Доминик Жаме, могут "снова возникнуть на почве противоположных подходов между Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном к климатической проблематике". Той самой, из-за которой, напомним, в прошлом году президент США раньше срока покинул прошлогодний саммит, а позднее дезавуировал заключительное коммюнике.

Кстати, как на днях предположили аналитики японской телекомпании NHK, а вместе с ними ряд других экспертов, французский саммит впервые за более чем 50-летнюю историю G7 может вообще остаться без коммюнике, учитывая разногласия между его участниками. Аналогичный вывод можно сделать из заявлений, сделанных Макроном на встрече с журналистами президентского пула в минувшую среду. Он дал понять, что выступает против "заранее согласованного финального коммюнике" с тем, чтобы "не концентрировать внимание на расхождениях". А их помимо конфликта с Вашингтоном и без этого хватает. По мнению Доминика Жаме, яблоком раздора в Биаррице также станет конфликт между Францией, Германией и Италией с одной стороны и Великобританией из-за "брексита", который, учитывая позицию нового эксцентричного премьер-министра Бориса Джонсона, может пойти по жесткому варианту.