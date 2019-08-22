В Великобритании снимут сериал о Путине

Документальный фильм из нескольких серий о президенте России Владимире Путине собирается снять британский телеканал Channel 4.

Лента будет состоять из трех частей и станет "исчерпывающим рассказом о власти Путина и о том, как она изменила современный мир", приводит цитату с сайта телеканала РИА Новости.

"Чтобы понять, что происходит в мире прямо сейчас, нужно понять Владимира Путина. Путин продемонстрировал свою стойкость как один из самых значительных политиков XXI века", - заявил исполнительный продюсер фильма Джеймс Роган. Речь пойдет о том, как Путин "заново определил политику и какое влияние это оказало на весь мир".

Съемки планируются в России, США, Европе и Британии. Будут архивные материалы, а также различные интервью.