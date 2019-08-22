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22.08.2019 11:52
Рубрика: Власть

ВЦИОМ: Россияне испытывают гордость при виде триколора

Текст: Галина Мисливская
При виде флага своей страны 84% россиян испытывают гордость и симпатию. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованного 22 августа, в День государственного флага России.

Государственные символы страны на протяжении последних тринадцати лет вызывают у большинства россиян позитивные чувства - гордость, восхищение или симпатию, отмечают социологи. При виде флага России такие чувства испытывают 84% опрошенных.

Российский триколор оказался также самым узнаваемым символом страны - 87% респондентов верно назвали цвета, половина - в правильном порядке. Чаще других без ошибок описывали флаг представители молодежной аудитории от 18 до 24 лет (72%) и от 25 до 34 лет (63%), а также респонденты с высшим образованием (55%). Знают цвета государственного флага, но указали неверный порядок их расположения 37% россиян, преимущественно те, кому от 45 до 59 лет (41%) и от 60 лет (45%).

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Примерно столько же россиян - 85% - испытывают позитивные эмоции при звуках национального гимна. Без ошибок первую строку процитировали 42% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет и 35% опрошенных в возрастной категории от 25 до 34 лет. Порядка 40% вспомнили, с чего начинается гимн, но перепутали слова. Чаще всего ошибались представители старшего поколения - от 45 до 59 лет (46%) и старше 60 лет (49%). Специалисты ВЦИОМ объясняют это тем, что в данных возрастных группах еще помнят другие версии слов гимна.

Отвечая на вопросы о государственном гербе России, 73% сказали, что это двуглавый орел, процент верных ответов высок во всех возрастных категориях - от 67% (старше 60 лет) до 82% среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет.

Большинство россиян считает, что незнание государственной символики недопустимо ни при каких обстоятельствах (53%). Чаще всего такое мнение звучали в возрастных группах от 45 до 59 лет и старше 60 лет (по 57%).

Пятая часть опрошенных полагает, что знание государственных символов - личное дело каждого. Наиболее популярно такое мнение у молодежи от 18 до 24 лет (36%) и от 25 до 34 лет (26%). Примерно столько же - 19% опрошенных - заявили, что незнание в некоторых случаях допустимо. И только 6% назвали такую ситуацию нормальной.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ 22 августа - День Государственного флага России
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