Видео: как отмечали День флага в Москве

День флага России отметили в Москве флешмобами, мастер-классами и представлениями. В этом году российскому триколору исполняется 350 лет.



В саду "Эрмитаж" все желающие могли поучаствовать в мастер-классе, где раскрашивали воздушных змеев в цвета российского триколора в трафаретной технике. Историю возникновения российского флага, а также любопытные факты о флагах других стран можно было узнать, приняв участие в занимательной викторине. Ощущалась праздничная атмосфера и в других любимых москвичами местах - Поклонной горе и ВДНХ.