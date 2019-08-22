Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"

Репетиция так называемого "бабьего лета" в центральной России уже состоялась.

Синоптики понимают под "бабьим летом" теплый период, который обычно наступает в сентябре с приходом в Россию отрога высокого давления Азорского антициклона. Но нынешним летом, которое уже нарушило все каноны, порадовав 30-градусной жарой в мае и обдав заполярным холодом в июле, отрог высокого давления с юга Западной Европы уже находится над центральными регионами.

- Распространение Азорского антициклона сопровождается не только теплой и солнечной погодой. В этот период воздух становится особенным - прозрачным, хрупким. В прозрачном воздухе можно увидеть даже паутинки, - рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

И заметил, что "бабье лето" для августа, конечно же, не характерно, но антициклоны - это мощные и подвижные стихии, передвижение которых нельзя запрограммировать на определенную дату. "Кем-то и когда-то было придумано, что "бабье лето" наступает с 14 числа сентября. Конечно же, это не так. Перед наступлением периода комфортной, теплой, сухой погоды должен быть период затяжного ненастья. Ожидая "бабье лето", сначала нужно пережить пронизывающий ветер и дождливую погоду. Стоит напомнить, что в июле и начале августа мы такой период уже пережили", - отметил Роман Вильфанд.

И на этой неделе последовала компенсация. Сегодня, в четверг, в столичном регионе, в частности, 24-26 тепла.

В пятницу, субботу и воскресенье температура понизится. Но и при этом она будет выше нормы на 1,5-2 градуса. Дневная температура окажется в диапазоне 20-23 градуса в большинстве центральных регионов.

Поэтому это не отменяет процесса "бабьего лета", которое наступит в сентябре.

Но нынешняя репетиция "бабьего лета" не отменяет периода теплой и сухой погоды в сентябре. А когда он наступит? В Гидрометцентре обещают сообщить об этом заблаговременно.

Хотя, если вспомнить прошлый год, то "бабье лето" затянулось в Москве на сентябрь и даже октябрь. Но Вильфанд поправляет: "С моей точки зрения, "бабьего лета" в прошлом сентябре не было. Просто так произошло, что лето плавно перетекло из августа в сентябрь. До 20 сентября была по-настоящему летняя погода. Но третья декада сентября была дождливая, холодная, а в октябре наступило "бабье лето", - уточняет синоптик.