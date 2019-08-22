Власти Непала запретили одноразовый пластик в районе Эвереста

Власти Непала приняли решение запретить продажу и использование одноразового пластика в муниципалитете Кхумбу-Пасанг-Лхаму рядом с Эверестом. Закон вступит в силу в январе будущего года и коснется пластиковых изделий толщиной менее 30 микрон.

Так местные власти пытаются бороться с мусором на Эвересте, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на BBC News. Планируется, что следить за действием запрета будут также треккинговые компании, авиакомпании и Ассоциация альпинистов Непала.

Отмечается, что муниципалитет Кхумбу-Пасанг-Лхаму принимает десятки тысяч туристов в год, которые часто оставляют после себя мусор. Во время недавней уборки на Эвересте было собрано 11 тонн отходов.

Ранее, напомним, власти Непала решили ужесточить правила для туристов, которые планируют подняться на Эверест. Теперь покорители вершин выше восьми тысяч метров должны пройти специальную подготовку и иметь медицинскую справку о состоянии здоровья. А разрешения для восхождения на Эверест будут выдаваться только тем, кто осилил вершину в Непале не ниже 6,5 тысячи метров. Ужесточения связаны с тем, что с начала альпинистского сезона этого года уже 21 человек погиб при покорении гималайских вершин.