Военные Южной Кореи передумали ликвидировать руководство КНДР

В прошлом году министерство обороны Республики Корея (МО РК) потратило менее двух третей бюджета, предназначенного на закупку вооружений и техники для противодействия ракетной и ядерной угрозам Пхеньяна. Кроме того, фактически предана забвению концепция создания бригады спецназа Вооруженных сил РК, на которую планировали возложить миссию по ликвидации представителей высшего руководства Северной Кореи, включая Ким Чен Ына. К такому выводу пришли южнокорейские депутаты, проанализировав данные трат МО РК за 2018 год, обвинив своих военных в пассивности по части укрепления обороноспособности страны перед лицом ракетных и ядерных арсеналов КНДР.

Как заявил депутат от главной оппозиционной Партии свободной Кореи Пэк Сын Чжу, в 2018 г. соответствующая статья военного бюджета была "освоена" лишь на 62,5 процента, тогда как остальные средства были в итоге перенаправлены на совершенно иные, не связанные с противодействием Северной Корее нужды.

По словам Пэка, особенно вопиющей выглядит ситуация с созданием бригады войск специального назначения, на которую планировалось возложить миссию по физическому уничтожению руководящей верхушки Северной Кореи, включая Ким Чен Ына, а также важнейших военных и государственных объектов Страны чучхе. Решение о формировании подобного подразделения было принято в 2017 год при предыдущем президенте РК Пак Кын Хе, когда межкорейские отношения были в кризисе. Однако, как подчеркнул депутат Пэк, этот проект фактически "положен под сукно". В 2018 году на создание бригады было заложено 337 миллионов вон, но минобороны РК потратило из них менее шести процентов - 18 миллионов. Кроме того, значительная часть снаряжения и техники, которые должно было получить это новое подразделение, в итоге была передана частям, занимающимся восстановительными работами в Южном Судане.

Депутат Пэк Сын Чжу в итоге обвинил минобороны страны в пассивности и нежелании как следует бороться с северокорейской угрозой.

Отметим, что нынешний президент РК Мун Чжэ Ин в отличие от своей предшественницы Пак Кын Хе сделал ставку на примирение с КНДР, провел четыре личные встречи с лидером Севера Ким Чен Ыном и посетил в 2018 году Пхеньян. Партия свободной Кореи представляет интересы сил, которые поддерживали политику Пак Кын Хе, весьма враждебно настроены в КНДР и критикуют действия нынешнего президента по развитию межкорейского сотрудничества и снижению напряжённости в отношениях с Севером.