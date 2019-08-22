Восьмилетний ребенок угнал машину родителей в Германии

В Германии восьмилетний ребенок угнал автомобиль у собственных родителей. Он решил прокатиться ночью по автобану, где разогнался до 140 километров в час.

Инцидент произошел в городе Зоест в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. За рулем машины Volkswagen Golf с автоматической коробкой передач ребенка обнаружили полицейские. Ребенок не смог уверенно управлять автомобилем на высокой скорости, в результате чего остановился.

Малыш аккуратно припарковал авто на обочине, включил аварийный световой сигнал и поставил предупредительный треугольник. В результате случившегося ни сам юный водитель, ни другие участники дорожного движения не пострадали. Ущерба нанесено не было, передает n-tv.

Родители рассказали, что их сын и раньше уже пробовал водить автомобиль на закрытой площадке. Также мальчик регулярно посещал картинг и катался на аттракционе с машинками.