ВВС Израиля нанесли удар по целям ХАМАС в ответ на запуск ракеты

Истребители ВВС Израиля в четверг поразили несколько военных целей в морском лагере движения ХАМАС в секторе Газа. Это было сделано в ответ на запуск ракеты, сообщила пресс-служба израильской армии.

В заявлении также подчеркивается, что военные "продолжат действовать против любых попыток нанести вред израильским гражданским лицам", - цитирует ТАСС.

Запуск ракеты из сектора Газа был зафиксирован в среду вечером. Сирены ПВО сработали в незаселенной местности недалеко от границы с палестинским приморским анклавом. О пострадавших и разрушениях информации нет. Израиль считает движение ХАМАС ответственным за все события, источником которых является сектор Газа.