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Вышел трейлер ремейка советской комедии с Раневской "Подкидыш"

Новости
    22.08.2019, 18:22
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Легко вообразить, какой сейчас поднимется скрежет и вой зубовный: в Сети опубликован трейлер ремейка прославленного "Подкидыша" 1939 года - одной из наилюбимейших советских комедий.

Фото: kinopoisk.ru
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Выглядит простенько и незатейливо. Как 90% современных российских кинопроектов. Да и, кстати, не только российских.

Сценаристы - семейный писательский дуэт Марина и Сергей Дяченко ("Обитаемый остров", "Темный мир: Равновесие"). В ролях: Сергей Маковецкий, Инга Оболдина, Юрий Назаров, Юлия Топольницкая (барышня из группы "Ленинграда" "про лабутены"), Малика Лапшина. Режиссер - Сергей Васильев ("Морские дьяволы", "Смерч").

Как авторами было подчеркнуто, новый "Подкидыш" это - "семейный фильм о приключениях потерявшейся девочки в Москве". По центру - пятилетняя Наташа, которая "так искренне и доверчиво относится к окружающим, что люди, встречаясь с ней, меняются к лучшему".

Премьера - 26 сентября.

Оригинальный "Подкидыш" был снят по сценарию Рины Зелёной и Агнии Барто. Режиссер ленты - Татьяна Лукашевич, постановщик "Гавроша" и "Свадьбы с приданым".

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