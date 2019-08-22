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22.08.2019 20:55
Рубрика: Спорт

Чужой корт

Впервые за 21 год в посеве US Open нет россиянок
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 187(7945)
Сегодня состоялась жеребьевка последнего турнира серии "Большого шлема" в этом году - Открытого чемпионата США (US Open). Соревнование пройдет с 26 августа по 8 сентября.

Впервые за 21 год в посеве US Open не оказалось ни одной россиянки. Таковой вполне могла быть Дарья Касаткина, но из-за последних неудач первая ракетка нашей страны скатилась в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) на 42-е место. Хотя еще в январе этого года Касаткина входила в десятку лучших.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Рублев вышел в четвертьфинал в Уинстон-Сейлеме

Что касается мужчин, то в число сеяных US Open попало сразу два россиянина. Речь о пятой ракетке мира Данииле Медведеве, выигравшем на прошлой неделе турнир в Цинциннати, и Карене Хачанове. Еще один наш соотечественник - Андрей Рублев, добравшийся в Цинциннати до четвертьфинала, не вошел в список сеяных, поскольку занимает 47-ю строчку в мировом рейтинге.

Добавим, что сегодня ночью по Москве Рублев проведет четвертьфинальный матч с представителем Канады Денисом Шаповаловым на турнире в Уинстон-Сейлеме (США).

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема"
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