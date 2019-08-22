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22.08.2019 20:42
Рубрика: Спорт

Добить до пола

Наша женская сборная завтра стартует на чемпионате Европы
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 187(7945)
Матчем против команды Белоруссии на арене имени фигуриста Ондрея Непелы в столице Словакии Братиславе женская сборная России сегодня начинает свое участие в чемпионате Европы.
На ЧЕ-2019 Россия сыграет от шести до девяти матчей. Фото: РИА Новости На ЧЕ-2019 Россия сыграет от шести до девяти матчей. Фото: РИА Новости
На ЧЕ-2019 Россия сыграет от шести до девяти матчей. Фото: РИА Новости

Турнир предстоит необычный. В соревновании выступит рекордное количество участников - 24, впервые матчи состоятся сразу в четырех странах - Турции, Венгрии, Польше и Словакии.

Фото: РИА Новости
Татьяна Грачева: На Евро-2019 все сыграют с максимальной отдачей

Вот состав групп предварительного этапа: "А" (Анкара, Турция) - Турция, Сербия, Франция, Болгария, Финляндия, Греция; "В" (Лодзь, Польша) - Польша, Италия, Бельгия, Украина, Словения, Португалия; "С" (Будапешт, Венгрия) - Венгрия, Голландия, Азербайджан, Румыния, Хорватия, Эстония; "D" (Братислава, Словакия) - Россия, Словакия, Германия, Белоруссия, Швейцария, Испания.

По четыре лучшие команды из каждой шестерки выйдут в 1/8 финала. Нашим соперником на этой стадии будет кто-то из группы "В". Если в стартовом раунде займем первое или второе место, то остаемся в Братиславе. Если же проиграем Белоруссии и Германии, то с третьей позиции отправимся в Лодзь, где оппонентами будут польки либо итальянки, что может означать досрочный вылет России. Полуфиналы, матч за третье место и сражение за титул пройдут в Анкаре.

Напомним, что в этом сезоне в коммерческой мировой Лиге наций наши волейболистки, руководимые главным тренером Вадимом Панковым, заняли рекордно низкое в истории национальной дружины 14-е место. Затем к команде присоединились несколько ведущих игроков, планово пропускавших Лигу наций. И на олимпийском отборочном турнире в Калининграде россиянки еле-еле свою задачу выполнили, одержав в решающем матче волевую и "валидольную" победу над Южной Кореей - 3:2 после 0:2 по сетам и критическим 18:22 в третьей партии.

На этом весьма бледном фоне конкретная спортивная задача на Евро-2019, официально озвученная генеральным секретарем Всероссийской федерации волейбола Александром Яременко, может показаться потерей чувства реальности - от команды требуют не просто наград, а выхода в финал. Однако не исключено, что в ВФВ надеются на эффективность оперативно предпринятых этим летом кадровых контрмер. Федерация откомандировала в тренерский штаб к девушкам известных специалистов мужского волейбола итальянца Сержио Бузато и Юрия Булычева (они сильны прежде всего как аналитики). Попутно потерял часть своих полномочий ответственный за все женское направление в ВФВ Владислав Фадеев. Теперь национальную сборную твердой рукой курирует лично Яременко, хотя раньше в зоне его прямой ответственности были только мужские команды.

Семь сборных по волейболу пробились на ОИ-2020

Россиянки выступят на Евро-2019 в таком составе: связующие - Евгения Старцева, Татьяна Романова; блокирующие - Екатерина Ефимова, Ирина Королева, Ангелина Лазаренко, Ирина Фетисова; нападающие (диагональные и доигровщики) - Наталия Гончарова, Мария Халецкая, Ирина Воронкова, Маргарита Курило, Ксения Парубец, Анна Лазарева; либеро - Алла Галкина, Дарья Пилипенко.

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17.55. Россия - Белоруссия. Прямая трансляция.

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