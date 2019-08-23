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23.08.2019 11:23
Рубрика: Экономика

AliExpress ввел бесплатный возврат товаров для российских покупателей

Текст: Ольга Игнатова

Российские покупатели теперь могут в течение двух недель вернуть не понравившийся или не подошедший по каким-то параметрам товар на китайской виртуальной платформе AliExpress без объяснения причин. Об этом сообщает российское представительство компании.
"ВКонтакте" заработала очень полезная функция покупки на AliExpress

На начальном этапе возврат доступен для десяти миллионов наиболее популярных товаров из Китая. Далее возврат будет доступен и для других категорий товаров. Чаще всего россияне заказывают на AliExpress одежду и электронику.

В данный момент можно вернуть даже технически сложные товары - ноутбуки, планшеты - а также одежду и обувь. Исключение составляют нижнее белье, свадебные платья на заказ, смартфоны и электронные компоненты.

Для отправки товара обратно необходимо открыть спор через службу поддержки платформы, получить специальный код, а затем предъявить его в отделении "Почты России". Деньги вернутся на счет покупателя после доставки товара на склад. Сроки поступления средств на счет будут зависеть от банка-эмитента карты, но редко когда превышают 21 день.

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