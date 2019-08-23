Число преступлений в РФ за 5 лет сократилось на 200 тысяч

Схожие положительные тенденции фиксируются по основным имущественным составам. Почти в 2 раза снизилось число разбоев (в 2014 году - 14,3 тысячи, в 2018-м - 7,5 тысячи), на треть - грабежей (77,7 тысячи и 50,1 тысячи соответственно), краж - на 17% (с 908,9 тысячи до 756,4 тысячи), в том числе квартирных - на 35% (с 80,1 тысячи до 52,1 тысячи).
Безопаснее стало на улицах городов и сел. Примерно вдвое меньше регистрируется угонов (в 2014 году - 34,2 тысячи, в 2018-м - 19,5 тысячи) и уголовно наказуемых хулиганств (4 тысячи и 2,1 тысячи соответственно). Существенно повысился и уровень безопасности на дорогах. Количество ДТП в период с 2014-го по 2018 год уменьшилось почти на 16 процентов (с 199,7 тысячи до 168,1 тысячи), число погибших в них - практически на треть.