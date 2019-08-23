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Рубрика: Происшествия

Убийств - меньше, хищений - больше

Число преступлений в РФ за 5 лет сократилось на 200 тысяч
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 187(7945)
Мвд проанализировало статистические данные обо всех совершенных преступлениях в стране за 5 лет - в период с начала 2014-го по конец 2018 года. Главный вывод - число преступлений в стране последовательно снижается. Так, общее количество регистрируемых преступлений в РФ сократилось с 2190,6 тысячи в 2014 году до 1991,5 тысячи в 2018 году. В то же время более чем на 9 тысяч снизилось число погибших от преступных посягательств - с 35,3 тысячи в 2014 году до 26 тысяч в 2018 году. Сократилось количество убийств и покушений на убийство (с 11,9 тысячи до 8,6 тысячи), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (с 32,9 тысячи до 23,2 тысячи), изнасилований (с 4,2 тысячи до 3,4 тысячи).
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Схожие положительные тенденции фиксируются по основным имущественным составам. Почти в 2 раза снизилось число разбоев (в 2014 году - 14,3 тысячи, в 2018-м - 7,5 тысячи), на треть - грабежей (77,7 тысячи и 50,1 тысячи соответственно), краж - на 17% (с 908,9 тысячи до 756,4 тысячи), в том числе квартирных - на 35% (с 80,1 тысячи до 52,1 тысячи).

Фото: iStock
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Безопаснее стало на улицах городов и сел. Примерно вдвое меньше регистрируется угонов (в 2014 году - 34,2 тысячи, в 2018-м - 19,5 тысячи) и уголовно наказуемых хулиганств (4 тысячи и 2,1 тысячи соответственно). Существенно повысился и уровень безопасности на дорогах. Количество ДТП в период с 2014-го по 2018 год уменьшилось почти на 16 процентов (с 199,7 тысячи до 168,1 тысячи), число погибших в них - практически на треть.

Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД
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