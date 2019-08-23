Число преступлений в РФ за 5 лет сократилось на 200 тысяч

Мвд проанализировало статистические данные обо всех совершенных преступлениях в стране за 5 лет - в период с начала 2014-го по конец 2018 года. Главный вывод - число преступлений в стране последовательно снижается. Так, общее количество регистрируемых преступлений в РФ сократилось с 2190,6 тысячи в 2014 году до 1991,5 тысячи в 2018 году. В то же время более чем на 9 тысяч снизилось число погибших от преступных посягательств - с 35,3 тысячи в 2014 году до 26 тысяч в 2018 году. Сократилось количество убийств и покушений на убийство (с 11,9 тысячи до 8,6 тысячи), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (с 32,9 тысячи до 23,2 тысячи), изнасилований (с 4,2 тысячи до 3,4 тысячи).

Схожие положительные тенденции фиксируются по основным имущественным составам. Почти в 2 раза снизилось число разбоев (в 2014 году - 14,3 тысячи, в 2018-м - 7,5 тысячи), на треть - грабежей (77,7 тысячи и 50,1 тысячи соответственно), краж - на 17% (с 908,9 тысячи до 756,4 тысячи), в том числе квартирных - на 35% (с 80,1 тысячи до 52,1 тысячи).

Безопаснее стало на улицах городов и сел. Примерно вдвое меньше регистрируется угонов (в 2014 году - 34,2 тысячи, в 2018-м - 19,5 тысячи) и уголовно наказуемых хулиганств (4 тысячи и 2,1 тысячи соответственно). Существенно повысился и уровень безопасности на дорогах. Количество ДТП в период с 2014-го по 2018 год уменьшилось почти на 16 процентов (с 199,7 тысячи до 168,1 тысячи), число погибших в них - практически на треть.