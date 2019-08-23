Дмитрий Глуховский назвал дату выхода экранизации "Метро 2033"

Топовый российский писатель и журналист Дмитрий Глуховский, отец-основатель постапокалиптической вселенной "Метро", разросшейся в масштабную межавторскую серию, анонсировал дату выхода экранизации стартового ее романа.

Как Дмитрий сообщил только что в своем Instagram, напряженно ожидаемая картина по книге "Метро 2033" выйдет 1 января 2022 года.

Роман был опубликован в 2005 году. В центре сюжета - история людей, после ядерной катастрофы начавших выживать и отстраивать цивилизацию заново под землей - в московском метро.

В 2009-м вышел сиквел, "Метро 2034", в 2015-м - "Метро 2035".

Отметим, что попытки перенести мир "Метро" на экраны предпринимались ранее, на студии Metro-Goldwyn-Mayer, и с участием создателей второго "Города грехов" и "Пятидесяти оттенков серого". Но все зарубежные проекты свернули и права вернулись в Россию.

Нынешняя адаптация - отечественная, от "Централ Партнершип", ТНТ Premier Studios и ТВ-3.

Ранее мы рассказывали про российскую экранизацию другой книги Глуховского" - романа "Текст". С Петровым (ну, разумеется!) в главной роли.