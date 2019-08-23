Новости

Названы официальные годовые доходы Шнурова, Киркорова и Лепса 13:28
Вышел трейлер нового сериала создателей "Американской истории ужасов" 12:58
Алексей Иванов пишет мистический триллер о Тевтонском ордене 11:59
Умер Заслуженный артист России Виктор Власов 22.08.2019
Режиссер Марк Захаров пошел на поправку 22.08.2019

Дмитрий Глуховский назвал дату выхода экранизации "Метро 2033"

Новости
    23.08.2019, 12:25
Текст:   Олег Усков

Топовый российский писатель и журналист Дмитрий Глуховский, отец-основатель постапокалиптической вселенной "Метро", разросшейся в масштабную межавторскую серию, анонсировал дату выхода экранизации стартового ее романа.

Как Дмитрий сообщил только что в своем Instagram, напряженно ожидаемая картина по книге "Метро 2033" выйдет 1 января 2022 года.

Роман был опубликован в 2005 году. В центре сюжета - история людей, после ядерной катастрофы начавших выживать и отстраивать цивилизацию заново под землей - в московском метро.

В 2009-м вышел сиквел, "Метро 2034", в 2015-м - "Метро 2035".

Фото: РИА Новости
Алексей Иванов пишет мистический триллер о Тевтонском ордене

Отметим, что попытки перенести мир "Метро" на экраны предпринимались ранее, на студии Metro-Goldwyn-Mayer, и с участием создателей второго "Города грехов" и "Пятидесяти оттенков серого". Но все зарубежные проекты свернули и права вернулись в Россию.

Нынешняя адаптация - отечественная, от "Централ Партнершип", ТНТ Premier Studios и ТВ-3.

Ранее мы рассказывали про российскую экранизацию другой книги Глуховского" - романа "Текст". С Петровым (ну, разумеется!) в главной роли.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

В кинотеатре "Иллюзион" пройдут бесплатные киномарафоны 22.08.2019
Стала известна дата прощания и похорон актрисы Александры Назаровой 22.08.2019
Вышел трейлер ремейка советской комедии с Раневской "Подкидыш" 22.08.2019
В Москве покажут лучшие короткометражки последнего Каннского фестиваля 22.08.2019
⧣ Россия
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Игорь Крутой рассказал о сути конфликта с Лаймой Вайкуле 22.08.2019
Валентина Гафта перевели в реабилитационный центр 22.08.2019
Фото: дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла сведения о сердечном приступе 22.08.2019
⧣ фантастика
Фото: WDSSPR
Фанаты Человека-паука намерены "штурмовать" офисы Sony Pictures 22.08.2019
Вышел IMAX-трейлер фильма про космонавта с Брэдом Питтом 22.08.2019
Звезда "Стражей Галактики" и "Ходячих мертвецов" снимется в "Форсаже 9" 22.08.2019
⧣ экранизации
Фото: youtube.com/ WBRussia
Сиквел "Сияния" Стивена Кинга получил "кровавый" рейтинг "R" 22.08.2019
Мартин Фримен поделился мыслями о будущем сериала "Шерлок" 19.08.2019
Актриса из "Оно 2" призналась, что боится смотреть фильм 19.08.2019