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Дочь Стэна Ли поддержала Sony Pictures в споре о Человеке-пауке

Новости
    23.08.2019, 18:15
Текст:   Илья Маршак

Дочь легендарного создателя Человека-паука Стэна Ли Джоан заявила, что у Marvel и Disney нет искреннего уважения к ее отцу и его наследию, сообщает издание TMZ.

"Когда мой отец умер, никто из Marvel или Disney не связался со мной. С самого первого дня они зарабатывали на его работе и никогда не проявляли к нему и его наследию уважения или порядочности... Никто не мог отнестись к моему отцу хуже, чем руководство Marvel и Disney".

Фото: kinopoisk.ru
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Ли отметила, что обе студии "желают заполучить полный контроль" над творениями отца и "должны находиться под контролем и присмотром тех, кто также стремится к доходам, но проявляет искреннее уважение к Стэну Ли и его наследию". "Будь то Sony или кто-то еще, продолжающаяся эволюция персонажей Стэна и его наследие заслуживают различных точек зрения", - заключила она.

Комментарии Ли появились на волне реакции относительно новостей, что Disney и Sony Pictures не смогли договориться насчет использования Человека-паука в будущих фильмах Кинематографической вселенной Marvel.

Разногласия возникли из-за финансов. Согласно договору, у Sony Pictures остаются права на персонажа и фильмы с его участием и все "сливки" от проката, а Disney - пять процентов выручки и прибыль от продажи товаров, связанных с персонажем.

На официальной странице студии в Twitter представители Sony заявили, что в сложившейся ситуации виноваты диснеевцы, выразив надежду на изменения в будущем. В свою очередь, возмущенные фанаты намерены провести костюмированную акцию у стен офисов Sony Pictures.

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