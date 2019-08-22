Фанаты Человека-паука намерены "штурмовать" офисы Sony Pictures

Поклонники Человека-паука в костюмах своего любимого супергероя хотят брать "штурмом" офисы киностудии Sony Pictures в Нью-Йорке и Калвер-Сити. Об этом фанаты договорились на созданной в Facebook странице.

"Вы когда-нибудь задумывались, почему Человек-паук не в Мстителях? Потому что права на него у Sony. Интересно, почему бы Sony не продать права обратно Marvel? Да потому что они будут зарабатывать на вас деньги, пока вы смотрите "Человек-паук: Вдали от дома". Вспомните, что случилось с первыми фильмами про Халка! "

В сообщении говорится, что "штурм", главная цель которого - добиться возвращения героя в киновселенную Мстителей, запланирован на 19 октября, а также подчеркивается, что акция будет носить исключительно мирный характер.

По последним данным, мероприятие готовы посетить около шести тысяч человек, более четырех тысяч человек выражают свою заинтересованность акцией. В поддержку Человека-паука также выступил актер Джереми Реннер, исполнивший роль Соколиного Глаза в серии фильмов о похождениях Мстителей.

Кроме того, расстроенные поклонники супергероя запустили в Twitter хэштег #SaveSpiderMan (#СпаситеЧеловекаПаука), который стремительно выбился в лидеры в трендах и обошел новость о съемках четвертой части "Матрицы".

Накануне стало известно, что Sony и Disney не смогли прийти к общему знаменателю относительно будущего Человека-паука, и он больше не появится в картинах франшизы "Мстители".

Права на персонажа принадлежат Sony Pictures, которая дает ему возможность сниматься на студии Marvel Studio. Разногласия возникли из-за финансов. Согласно договору, у Sony Pictures остаются права на экранизацию и все "сливки" от проката, а Disney - пять процентов выручки и прибыль от продажи товаров, связанных с персонажем.

На официальной страничке студии в Twitter представители Sony заявили, что в сложившейся ситуации виноваты диснеевцы, выразив надежду на изменения в будущем и отметив, что им будет сильно не хватать продюсера Кевина Файги, главного по Киновселенной Marvel.

Much of today’s news about Spider-Man has mischaracterized recent discussions about Kevin Feige’s involvement in the franchise. We are disappointed, but respect Disney’s decision not to have him continue as a lead producer of our next live action Spider-Man film. (1/3) — Sony Pictures (@SonyPictures) 21 августа 2019 г.

Последний фильм про Человека-паука собрал в прокате более миллиарда долларов и стал самым прибыльным проектом студии за всю ее историю.