Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel

Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel. Сообщается, что компании Sony и Disney чего-то там не поделили, и в результате Спайдермен, судя по всему, уйдет обратно к своим.

При этом, как сообщает THR, в Sony утверждают, что во всем виноваты диснеевцы - инициатива, мол, исходила с их стороны. И что они этой инициативой крайне разочарованы. И что будет им сильно не хватать продюсера Кевина Файги, главного по Киновселенной. И что оставляют двери в свое сердечко открытыми, выражая надежду на изменение ситуации в будущем.

Одной из возможных причин трагического разрыва называется приобретение мегакорпорацией компании 21st Century Fox, вместе с которой во владение Disney поступили новые многочисленные супергерои, включая "Людей Икс". И теперь нужно усиленно думать, как их всех встроить в общую франшизу. Есть и другая версия, более прозаическая - просто не договорились по деньгам.

В свою очередь Sony уже решительно настроена взять себя в руки и начать новую жизнь без Disney. С собственными фильмами про Человека-паука. Кроме того, в разработке находится целая линейка картин, посвященных его врагам: Энди Серкис и Том Харди трудятся над вторым "Веномом", летом следующего года выйдет "Морбиус" с Джаредом Лето, плюс еще три проекта - на ранних стадиях подготовки.