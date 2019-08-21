Новости

Официально: Киану Ривз и "Тринити" сыграют в новой "Матрице" у Вачовски 00:40
Умерла актриса из "Бригады" и "Экипажа" Александра Назарова 20.08.2019
Юбилейный фильм о Джеймсе Бонде получил официальное название 20.08.2019
Видео: Валерия пострадала на шоу "Голос" 20.08.2019
На концерте Slipknot в слэме погиб 62-летний фанат 20.08.2019

Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel

Новости
    21.08.2019, 10:20
Текст:   Алексей Литовченко

Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel. Сообщается, что компании Sony и Disney чего-то там не поделили, и в результате Спайдермен, судя по всему, уйдет обратно к своим.

Фото: kinopoisk.ru
Дэн Стивенс сыграет российского певца в комедии про "Евровидение"

При этом, как сообщает THR, в Sony утверждают, что во всем виноваты диснеевцы - инициатива, мол, исходила с их стороны. И что они этой инициативой крайне разочарованы. И что будет им сильно не хватать продюсера Кевина Файги, главного по Киновселенной. И что оставляют двери в свое сердечко открытыми, выражая надежду на изменение ситуации в будущем.

Одной из возможных причин трагического разрыва называется приобретение мегакорпорацией компании 21st Century Fox, вместе с которой во владение Disney поступили новые многочисленные супергерои, включая "Людей Икс". И теперь нужно усиленно думать, как их всех встроить в общую франшизу. Есть и другая версия, более прозаическая - просто не договорились по деньгам.

В свою очередь Sony уже решительно настроена взять себя в руки и начать новую жизнь без Disney. С собственными фильмами про Человека-паука. Кроме того, в разработке находится целая линейка картин, посвященных его врагам: Энди Серкис и Том Харди трудятся над вторым "Веномом", летом следующего года выйдет "Морбиус" с Джаредом Лето, плюс еще три проекта - на ранних стадиях подготовки.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Дарья Донцова напишет сценарий мультфильма про сову-детектива 20.08.2019
Сольный проект лидера Rammstein Тиля Линдеманна записал второй альбом 20.08.2019
Рами Малек пожаловался на домогательства 20.08.2019
Дэн Стивенс сыграет российского певца в комедии про "Евровидение" 20.08.2019
⧣ Голливуд
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер хоррора "Под водой" - для фанатов "Чужого" 20.08.2019
Букмекеры назвали претендентов на "Оскар" за лучшую мужскую роль 20.08.2019
Фото: Дуэйн "Скала" Джонсон женился 19.08.2019
⧣ фантастика
Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ
Новые "Люди Икс" с "Сансой Старк" стали самым провальным фильмом серии 18.08.2019
SyFy закрыл сериал про родину Супермена и отказался от его спин-оффа 18.08.2019
Юэн МакГрегор может сыграть главную роль в сериале про Оби-Вана Кеноби 16.08.2019
⧣ супергерои
Фото: WDSSPR
Том Харди примет участие в написании сценария второго "Венома" 08.08.2019
Disney установил очередной рекорд "всех времен и народов" 29.07.2019
46-летний актер из "Оно" Гейб Хаут умер за рулем мотоцикла 28.07.2019