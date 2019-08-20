Юбилейный фильм о Джеймсе Бонде получил официальное название

25-й, верстовой фильм про 007-го суперагента Джеймса Бонда, рождающийся в муках и продирающийся через нескончаемые тернии, получил официальное название.

Юбиляр, в котором Дэниэл Крэйг сыграет Бонда в последний раз, как он опять поклялся, называется No Time To Die - "Нет времени умирать".

"Вывеску" трепетно ожидаемой ленты озвучил сегодня Twitter бондианы.

"Дэниэл Крэйг возвращается к роли Джеймса Бонда, агента 007, в фильме No Time To Die", - говорится в сопроводительном тексте.

Daniel Craig returns as James Bond, 007 in… NO TIME TO DIE. Out in the UK on 3 April 2020 and 8 April 2020 in the US. #Bond25 #NoTimeToDie pic.twitter.com/qxYEnMhk2s — James Bond (@007) August 20, 2019

После чего идет уточнение дат премьеры: с 3 апреля 2020 года - в Великобритании, с 8 апреля - в США.

На всякий случай напомним, что определенный шарм проекту придаст и то обстоятельство, что антагониста 007-го сыграет свежеиспеченный "оскаровский" лауреат, стремительно идущий в гору Рами Малек.