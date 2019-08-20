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Юбилейный фильм о Джеймсе Бонде получил официальное название

Новости
    20.08.2019, 21:35
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

25-й, верстовой фильм про 007-го суперагента Джеймса Бонда, рождающийся в муках и продирающийся через нескончаемые тернии, получил официальное название.

Юбиляр, в котором Дэниэл Крэйг сыграет Бонда в последний раз, как он опять поклялся, называется No Time To Die - "Нет времени умирать".

"Вывеску" трепетно ожидаемой ленты озвучил сегодня Twitter бондианы.

"Дэниэл Крэйг возвращается к роли Джеймса Бонда, агента 007, в фильме No Time To Die", - говорится в сопроводительном тексте.

После чего идет уточнение дат премьеры: с 3 апреля 2020 года - в Великобритании, с 8 апреля - в США.

На всякий случай напомним, что определенный шарм проекту придаст и то обстоятельство, что антагониста 007-го сыграет свежеиспеченный "оскаровский" лауреат, стремительно идущий в гору Рами Малек.

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