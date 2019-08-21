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Официально: Киану Ривз и "Тринити" сыграют в новой "Матрице" у Вачовски

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    21.08.2019, 00:40
Текст:   Козьма Лоханкин

То, о чём так долго (как минимум - с 2017-го) говорили западные СМИ, свершилось: новая "Матрица" официально получила "зелёный свет".

И это ещё не всё: как эксклюзивно информирует Variety, подтверждено, что сценаристом и режиссером продолжения культовой трилогии станет Лана Вачовски (это которая бывший Лоуренс).

Об участии в проекте сестры и бывшего брата Ланы - Лилли (экс-Эндрю Пол), увы, не сообщается. Как и не уточняются возможные причины того, что только половина тандема Вачовски будет работать над продолжением легенды.

Но! Зато сообщается о том, что к своим ролям вернутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. То есть - Нео и Тринити снова в деле. И это не может не радовать и не интриговать.

Фото: youtube.com/ Iggy Pop Official
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Помогут Лане в написании сценария известные писатели - Александр Хемон и автор экранизированного дуэтом Вачовски "Облачного атласа" Дэвид Митчелл.

Четвёртой "Матрицей" (или, простите за каламбур, перезагрузкой вселенной - пока не совсем ясно), как и первыми тремя, будут заниматься студии Warner Bros. Pictures и Village Roadshow Pictures. В связи с чем глава Warner Bros. Picture Group Тоби Эммерих не скрывает понятных энтузиазма и восторга.

Предположительно, съёмки начнутся в следующем году.

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