СМИ: Вачовски станут режиссерами перезапуска "Матрицы"

Информация об участии дуэта Вачовски в анонсированном ещё в 2017 году перезапуске "Матрицы" недавно прозвучала из уст Чада Стахелски, режиссёра серии фильмов о Джоне Уике и будущего ремейка "Горца".

Стахелски, снимавшийся в "Матрице" в качестве дублёра исполнителя главной роли Киану Ривза, не уточнил, в каком именно качестве создатели культовой трилогии примут участие в проекте.

Теперь в СМИ появилась свежие сведения: Вачовски всё-таки займут режиссёрские кресла. По крайней мере, такими данными располагает портал Discussing Film.

Сценарий должен написать Зак Пенн ("Люди Икс 2", "Люди Икс: Последняя битва", "Невероятный Халк", "Мстители", "Первому игроку приготовиться").

А главную роль отдают Майклу Б. Джордану ("Чёрная пантера", "451 градусов по Фаренгейту", дилогия "Крид").

Утверждается, что работа над фильмом с рабочим названием "Проект "Мороженое" (Project Ice Cream) начнётся в Чикаго в начале следующего года.

Официальных подверждений всему этому, впрочем, пока не прозвучало.