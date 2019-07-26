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Фильм "Человек-паук: Вдали от дома" собрал в прокате рекордную сумму

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    26.07.2019, 13:20
Текст:   Козьма Лоханкин

Новый фильм Marvel "Человек-паук: Вдали от дома", вышедший в прокат 26 июня (в России - 4 июля), уже успел собрать свыше миллиарда долларов.

Как сообщает Deadline, в домашнем прокате сборы блокбастера составили 333 миллиона, за границей - 672 миллиона.

Отмечается, что это первый фильм об этом супергерое, которому удалось заработать такую внушительную сумму.

"Вдали от дома" - вторая по успешности из картин производства Sony после "бондовской" "007: Координаты "Скайфолл". На третьем месте - второй "Джуманжи".

Кинокомикс две недели подряд возглавлял российский прокат, затем уступив лидерство сенсационному ремейку "Короля Льва".

Наша рецензия на последнюю ленту о "Человеке-пауке" - здесь.

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