Новый "Человек-паук" стал лидером российского проката

Апофеоз ребутов, ремейков и сиквелов - таково скорбное нынешнее состояние дел в киноиндустрии. Что в очередной раз подтверждают предварительные данные по кассовым сборам за минувшие выходные, обнародованные отраслевым порталом kinobusiness.com.

Согласно приведенной таблице, по итогам 4-7 июля на первое место в России и странах СНГ залетел очередной Человек-паук - художественный фильм "Вдали от дома" дебютировал с почти 617-миллионной кассой.

Наша рецензия.

Лидер прошлой недели - хоррор "Проклятие Аннабель 3" - сполз на вторую строчку турнирной таблицы, заработав за выходные еще 52 миллиона рублей и доведя общий тоннаж своей кубышки до 275 миллионов.

Наша рецензия.



Фееричная "История игрушек 4" на этой неделе третья - плюс около 46 миллионов сборов за неделю и общая касса в 441 миллион по итогу трех недель.

Наша рецензия.

Сиквел "Собачьей жизни" с Денисом Куэйдом и Джошем Гадом - плюс 33,5 миллиона и 142 миллиона за две недели в целом.

Интервью с Куэйдом - здесь.

Замыкает пятерку еще одно достойное анимационное продолжение - вторая часть комедии "Тайная жизнь домашних животных": 1 544 000 000 рублей за шесть недель проката, из которых без малого 20 миллионов - за эти выходные.

Наш отзыв на фильм - здесь.