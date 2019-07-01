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"Проклятие Аннабель 3" возглавило российский прокат

Новости
    01.07.2019, 12:00
Текст:   Олег Усков

В мире непрерывно происходят престранные вещи. Например, такие: фильм ужасов "Проклятие Аннабель 3" (Annabell Comes Home) собрал в выходные 157 миллионов рублей и возглавил прокат России и стран СНГ.

Об этом свидетельствуют предварительные данные, приведенные специализированным порталом kinobusiness.com. Рассматриваемый период - 27-30 июня.

Наша рецензия на ленту - здесь.

Фото: Предоставлено Централ Партнершип
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Лидер прошлой недели - мультфильм "История игрушек 4" (Toy Story 4) - опустился, таким образом, на вторую строчку. Заработав за неделю еще 115,8 миллионов рублей. Общая касса "Истории" - 348,6 миллиона.

Наша рецензия.

Третья позиция - еще один дебютант списка, "Собачья жизнь 2" (A Dog's Journey). Это - экранизация романа Брюса Кэмерона о приключениях пса Бэйли. На старте картина собрала 76,3 миллиона рублей.

"Та еще парочка" (Long Shot), тоже дебютант "чарта", с 52,2 миллиона - четвертый. В главных ролях в комедии Джонатана Леви снялись Сет Роген и Шарлиз Терон.

Замыкают пятерку чемпионов недели "Люди в черном: Интернэшнл" (Men in Black International), растоптанная критиками четвертая часть франшизы. 45,6 миллиона за неделю и 605,5 - с начала проката. 

Наша рецензия.

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