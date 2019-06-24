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Мультфильм "История игрушек 4" вышел в лидеры проката России

Новости
    24.06.2019, 10:50
Текст:   Олег Усков

Четвертая часть анимационной франшизы "История игрушек" (Toy Story 4) была встречена радостными криками и критиков, и зрителей. Что подтверждают не только рецензии, но и повсеместная касса: на старте мультфильм собрал в России и странах СНГ 156,1 миллиона рублей - с 20 по 23 июня. Такие данные сообщает специализированный портал kinobusiness.com.

Наша рецензия - здесь.

Фото: kinopoisk.ru
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Новая, тоже четвертая часть франшизы "Люди в черном", художественный фильм "Люди в черном: Интернэшнл" (Men in Black: International)", в свою очередь, была обругана и публикой, и экспертами, но на автопилоте вышла в топ, став лидером проката на прошлой неделе. И не сильно упала за минувшие дни: сейчас картина занимает в российском бокс-офисе вторую строчку, заработав еще 103,3 миллиона и догнав общую кассу до почти 512 миллионов.

Наша рецензия на спин-офф некогда именитой фантастической комедии - здесь.

Еще один чудесный мультфильм - "Тайная жизнь домашних животных 2" (The Secret Life of Pets 2) - третье место, плюс 53,3 миллиона рублей кассы за минувшие выходные и 1 443 400 000 рублей в копилку за четыре недели проката.

Наша рецензия.

Игровой ремейк диснеевского "Аладдина" (Aladdin) в постановке Гая Рича, режиссера "Большого куша" и ленты "Карты, деньги, два ствола", упорно продолжает держаться в топе. На этой неделе фильм - четвертый в списке. С общей кассой в 1 256 300 000 рублей, из которых сорок добавились за эти выходные.

Наша рецензия.

Замыкает пятерку лидеров перезапуск хоррор-франшизы "Детские игры" (Childs's Play), где кукла Чаки стала роботом, но скверной привычки потрошить и бесчинствовать не утратила, разумеется. За премьерный уикэнд игрушечный маньяк принес создателем 33 миллиона рублей россиян.

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