Новости

Александр Калягин назвал слухи о своей госпитализации "глупостями" 12:40
Кот Алибасова Чуча начал зарабатывать сотни тысяч долларов 11:33
Анна Семенович сильно отравилась и попала под капельницу 11:14
Видео: Джон Сноу сжег сценарий восьмого сезона "Игры престолов" 16.06.2019
Врачи рассказали о состоянии лежащего в реанимации Алибасова 16.06.2019

"Люди в черном" возглавили российский прокат

Новости
    17.06.2019, 12:33
Текст:   Олег Усков

Комедийный фантастический боевик "Люди в черном: Интернэшнл", спин-офф серии и четвертый фильм франшизы, был неприязненно встречен критиками, но возглавить прокат это ленте не помешало - любопытство никто не отменял. Итого сборы картины за минувшие выходные на территории России и стран СНГ составили более 322 миллионов рублей.

Наша рецензия на опус Ф. Гэри Грея про приключениях новых агентов в исполнении Криса Хемсворта и звезды "Мира Дикого Запада" Тессы Томпсон - здесь.

Фото: youtube.com
Видео: Джон Сноу сжег сценарий восьмого сезона "Игры престолов"

На вторую строчку сполз мультфильм Криса Рено "Тайная жизнь домашних животных 2", сиквел уморительной анимационной комедии 2016 года, принесший горести комику Луи Си Кею. За уикэнд мультфильм собрал еще 121,5 миллиона рублей, доведя свою общую кассу за три недели проката до 1,3 миллиарда, передает специализированный портал kinobusiness.com.

Нашу рецензию ищите здесь.

Третье место - игровой ремейк диснеевского мультшлягера "Аладдин" от Гая Ричи - с синим Уиллом Смитом. Сборы за выходные - 75 миллионов, за четыре недели проката - более 1,1 миллиарда.

Рецензия - здесь.

Четвертая строчка - "сольник" супергероини Темный Феникс, лента "Люди Икс: Темный Феникс" Саймона Кинберга с Софи Тернер, Сансой Старк из "Игры престолов". Касса боевика за уикэнд - 65,2 миллиона рублей, за две недели проката - 377 миллионов.

Наша рецензия - здесь.

Замыкает пятерку лидеров этой недели спродюсированный неугомонным Джейсоном Блумом триллер "Ма" с Октавией Спенсер, Люком Эвансом и Джульетт Льюис. На старте фильм собрал 32,7 миллионов рублей.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

В Москве госпитализирована актриса Галина Волчек 16.06.2019
Найдена актриса на роль матери Юлии Началовой в байопике певицы 16.06.2019
Умер барабанщик "Машины времени" Сергей Остроумов 16.06.2019
Названы лучшие телесериалы первой половины 2019 года 16.06.2019
⧣ фантастика
Фото: Denis Poroy/AP Images
Тарантино назвал свой "реально любимый" фильм по комиксам 13.06.2019
Умер актер из "Санта-Барбары" Джим МакМуллан 12.06.2019
Режиссер "Бегущего по лезвию 2049" снимет женский спин-офф "Дюны" 11.06.2019
⧣ супергерои
Фото: kinopoisk.ru
Популярный мультсериал 90-х "Люди Икс" может получить продолжение 10.06.2019
Сериал "Болотная тварь" закрыли сразу после премьеры 07.06.2019
Marvel планирует перезапустить "Фантастическую четверку" 06.06.2019
⧣ рейтинги
Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ
"Темный Феникс" возглавил российский прокат 10.06.2019
Названы худшие ремейки в истории кино 09.06.2019
Названы худшие из лучших западных актеров и актрис 08.06.2019