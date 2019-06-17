"Люди в черном" возглавили российский прокат

Комедийный фантастический боевик "Люди в черном: Интернэшнл", спин-офф серии и четвертый фильм франшизы, был неприязненно встречен критиками, но возглавить прокат это ленте не помешало - любопытство никто не отменял. Итого сборы картины за минувшие выходные на территории России и стран СНГ составили более 322 миллионов рублей.

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На вторую строчку сполз мультфильм Криса Рено "Тайная жизнь домашних животных 2", сиквел уморительной анимационной комедии 2016 года, принесший горести комику Луи Си Кею. За уикэнд мультфильм собрал еще 121,5 миллиона рублей, доведя свою общую кассу за три недели проката до 1,3 миллиарда, передает специализированный портал kinobusiness.com.

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Третье место - игровой ремейк диснеевского мультшлягера "Аладдин" от Гая Ричи - с синим Уиллом Смитом. Сборы за выходные - 75 миллионов, за четыре недели проката - более 1,1 миллиарда.

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Четвертая строчка - "сольник" супергероини Темный Феникс, лента "Люди Икс: Темный Феникс" Саймона Кинберга с Софи Тернер, Сансой Старк из "Игры престолов". Касса боевика за уикэнд - 65,2 миллиона рублей, за две недели проката - 377 миллионов.

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Замыкает пятерку лидеров этой недели спродюсированный неугомонным Джейсоном Блумом триллер "Ма" с Октавией Спенсер, Люком Эвансом и Джульетт Льюис. На старте фильм собрал 32,7 миллионов рублей.