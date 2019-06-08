"Санса Старк" раскрыла тайну скандального пластикового стаканчика

Английская актриса Софи Тернер, Темный Феникс и свежеиспеченная королева Севера в "Игре престолов", вновь вернулась к теме пресловутого стаканчика из "Стабракса", замеченного в GOT.

Напомним: данный предмет сервировки, категорически чуждый условному средневековью, на период которого приходится действие шоу, был замечен стоящим перед Дейенерис Таргариен в одном из эпизодов финального сезона ИП. Что вызвало шквал насмешек, издевательств и конспирологии - предположили, что стаканчик мог быть "проплачен" рекламодателем.

Но если от конспирологии все же абстрагироваться и закрыть глаза на то, что реклама "Старбаксу" вышла отменной, кто виноват? Звучала версия, что виновата "Санса", экранная противница Дейенерис - накануне девушку засекли на закулисных фото с похожим предметом в руке.

Но "Санса" свое злоучастие в инциденте разумеется, гневно отринула. Актриса только что посетила телешоу Конана О`Брайена, где ловко "перевела стрелки" на другого коллегу - бедолагу Джона Сноу, Кита Харингтона.

Как заявила девушка, Кит - человек крайне ленивый, так что это он мог оставить стаканчик в кадре четвертой серии GOT. Тем более что в резонансной сцене актер находился рядом со своей теткой-любовницей. Так что и вина-де его тем доказана - "на сто процентов".

При этом Софи заметила, что про треклятый стакан она слышала за все это время пожалуй больше, чем про сам заключительный сезон ИП.

Ранее сообщалось, что актер Кит Харингтон, при поддержке и приободрении своей "одичалой" супруги, прилег в элитную клинику лечиться от стресса, переутомления и алкоголизма. В которые его вверг финал "Игры престолов".