Трейлер с очередью к ветеринару показался забавным даже самым убежденным "мультоскептикам", но, как водится, создатели использовали в качестве промо самые удачные сцены. Означает ли это, что остальной мультфильм можно и не смотреть? Давайте разберемся.

Точно как в первой части, повествование начинается с анимационных городских ландшафтов Нью-Йорка под поп-гимн, на этот раз - Empire State of Mind Алиши Киз. Хозяйка джек-рассела Макса и ньюфаундленда Дюка обзаводится семьей. Сперва питомцы не ощущают эмоциональной связи с новорожденным ребенком Кэйти, но со временем формируют привязанность к человеческому детенышу, в случае Макса - даже чрезмерную. Пес возлагает на себя ответственность за благополучие малыша и проявляет признаки тревожного расстройства.

Психологические термины в рецензии на мультфильм неслучайны. Создатели как будто намерено наделили своих героев всеми возможными неврозами и психозами, характерными для жителей мегаполисов. На этом строится большинство гэгов в мультфильме.

Кстати, по форме своей "Тайная жизнь домашних животных 2" больше напоминает серию скетчей. Сюжетных линий несколько, но все они малозначительны. Вероятно, это облегчает восприятие мультфильма для маленьких детей, но взрослым зрителям может быть скучновато без большой истории, несмотря на недетские шутки про кошку с абажуром на голове в состоянии измененного сознания и про разные формы нервных расстройств.

Сильной стороной мультфильма можно назвать хорошо проработанные характеры персонажей. В противовес неуравновешенным городским питомцам авторы вводят в сюжет деревенского сторожевого пса Ковбоя. В оригинальном дубляже его озвучил Харрисон Форд, у нас - Сергей Гармаш. В уста умудренного жизнью пса вложена вся мораль мультфильма: гиперопека - это плохо, свои страхи нужно побеждать, за свои действия нужно нести ответственность - и так далее.

Не обошлось в новом проекте Illumination без привета феминистскому дискурсу. За это отвечает собачка породы щи-тцу по кличке Дейзи. Как и любая уважающая себя сильная и независимая женщина, она борется за восстановление справедливости и защищает слабых и обездоленных. В качестве слабого и обездоленного выступает белый тигренок Хо, замученный злым злодеем по имени Сергей, владельцем цирка. Чтобы избавить родителей от объяснений в духе: "Это Голливуд, детка! Там нашу страну не любят и побаиваются", локализаторы любезно "загримировали" Сергея во француза Сержа.

Любопытно, что феминистская тема в мультфильме отрабатывается за счет троллинга кинокомиксов, принесших главному конкуренту Illumination - Disney - многие миллионы. Крошка Дейзи приходит за помощью к кролику Снежку, который оставил свой партизанский отряд из первой части и теперь реализует свою одержимость и неуравновешенность в образе супергероя в суперкостюме. И это не единственный повод вспомнить Disney во время просмотра "Тайной жизни домашних животных 2". Малыш Лиам подозрительно похож на мальчика из "Хорошего динозавра", а овечка на ферме Ковбоя - вылитая Мисс Барашкис из "Зверополиса".

Вернемся к тигренку. По задумке авторов домашние животные не понимают язык диких, поэтому тигренок безмолвен. Помимо роли спасаемого, он отвечает за "ми-ми-ми" в мультфильме. Помогают ему в этом щенки-подопечные пожилого бассет-хаунда Попса. А самой комичной линией мультфильма можно назвать триумфальное перевоплощение шпица Гиджет в кошку.

В целом мультфильм нельзя назвать оригинальным, выдающимся или хотя бы лишенным вторичности и штампов. Но стоит отдать студии Illumination должное, им удалась попытка донести до взрослых зрителей важные вещи о воспитании детей, в это время успешно этих самых детей развлекая. В общем, "Тайную жизнь домашних животных 2" можно - возможно, даже нужно - смотреть всей семьей.

3.5