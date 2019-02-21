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Вышел трейлер "Тайной жизни домашних животных 2" с Харрисоном Фордом

Новости
    21.02.2019, 17:59
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Студия Illumination опубликовала на своем YouTube-канале новый характерный трейлер предстоящего сиквела анимационного блокбастера "Тайная жизнь домашних животных".

Очередной ролик посвящен оптимистичному грейхаунду Рустеру, который в оригинале говорит голосом Харрисона Форда.

Фото: kinopoisk.ru
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Продолжение хита поставил режиссер первой части, а также "Гадкого я" и "Лоракса" Крис Рено. Сценарист - снова Брайан Линч ("Кот в сапогах", "Миньоны", "Бунет ушастых").

Помимо Форда, на озвучке - Пэттон Освальт, Кевин Харт, Тиффани Хэддиш, Лэйк Белл, Дженни Слейт, Хэннибал Бёресс.

Комик Луи Си Кей, обвиненный в серийном рукоблудии, чьим голосом говорил в первом фильме протагонист терьер Макс, на волне скандала роли в сиквеле со срамом лишился, как мы сообщали ранее.

Российская премьера - 30 мая.

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