Стартовали новые сезоны главных феминистских сериалов современности

Пока треск ломающихся копий вокруг правдивости и художественной ценности "Чернобыля" постепенно стихает, громкие и примечательные телепремьеры продолжаются. Месяц только начался, а мы, помимо прочего, уже стали свидетелями старта новых сезонов двух главных феминистских сериалов современности.

"Рассказ служанки" и "Большая маленькая ложь" дуплетом выстрелили в 2017 году, мощно жахнув по ненавистному патриархату и собрав по внушительной кучке наград: проект Hulu и MGM неоднократно был признан сериалом года, а шоу HBO - лучшим мини-сериалом.

Потом, правда, продюсеры экранизации книги австралийки Лианы Мориарти, не будь дураки, передумали и решили поснимать ещё. Не заставят же призы возвращать теперь, в самом деле. Создатели же адаптации романа канадки Маргарет Этвуд сразу нацелились на проект крупных масштабов - и теперь выдают по сезону в год.

В обоих случаях истории, рассказанные в первых сезонах и подвергшиеся незначительным изменениям по сравнению с первоисточниками, исчерпались, и сценаристы занялись автономным сочинительством - хотя и под бдительным присмотром писательниц (Этвуд, кстати, под впечатлением от успеха задумала новый роман).

Второй сезон "Большой маленькой лжи" готовился больше года, и только на этой неделе свет увидел первый эпизод. Компания некогда униженных, но гордых представительниц среднего класса из маленького городка на берегу океана, повязанных общим зловещим секретом, теперь вынуждена иметь дело с матерью погибшего персонажа Александра Скарсгорда, мужа героини Николь Кидман.

Играет подозрительную, проницательную, взбалмошную и хамоватую агентшу старых шовинистических порядков, внедрившуюся в стихийно стремящуюся к уютному гендерному единообразию среду, Мерил Стрип. Что, конечно, только украшает и без того нарядный актёрский состав - помимо Кидман, тут ещё Риз Уизерспун, Шейлин Вудли, Лора Дерн, Зои Кравиц, а также несколько куда менее заметных представителей мужского пола.

У девочек, судя по первому эпизоду, возникли большие проблемы в лице незваной мисс Марпл. На всё это будут насаживаться уже знакомые по первому сезону и книге заботы богатых белых (в основном) женщин и их детей: домашнее насилие, баланс между искренней заботой и гиперопекой, пубертатные буйства отпрысков, школьная травля, отношения с подругами (которые, понятно, не всегда оказываются такими уж подругами) и всё такое прочее.

Зрелище, конечно, на любителя - впрочем, любителей (и особенно, понятное дело, любительниц) дебютный сезон обнаружил немало, так что возвращением в этот ложно апатичный камерный мирок с дремлющими змеюками в каждом углу наверняка соблазнятся многие. А нестареющая Мерил Стрип, вполне вероятно, сможет устроить в этом рыхлом омуте сатанеющего мещанства пару встрясок.

"Рассказ служанки", ещё более прямолинейный в своих идеологических манифестациях, ярко-красной краской из серии в серию малюющий на больших белых баннерах громкие феминистские лозунги и с садистским упорством детализирующий всё менее и менее правдоподобную антиутопию, тем временем успел зайти уже на третий сезон. И, если верить продюсеру Уоррену Литтфилду, это ещё только начало.

Хотя уверенности в адекватности своих наполеоновских планов у создателей шоу по мотивам книги Этвуд вполне могло поубавиться: интереса к проекту после второго сезона стало явно меньше, и ожидавшегося очередного дождя из наград не случилось.

Отчасти дело в том, что почти ничего не случилось и в самом втором сезоне, растянутом аж на тринадцать бесконечных эпизодов (в первом было десять, в третьем планируется опять тринадцать), кроме нескольких экзекуций бесправных жительниц тоталитарного Гилеада, образованного на территории захваченных безумными сексистами-фанатиками американских штатах. Лишь в самом финале, наконец, происходит нечто значимое для сюжета, который тут же сворачивает обратно в привычное болото: главная героиня Джун (Элизабет Мосс), она же Фредова, она же Джозефова, добровольно отказывается от возможности сбежать в благословенную свободную Канаду, чтобы невесть каким образом спасти своего старшего ребёнка и обеспечить задел на сезон третий.

Первые три серии вышли разом 5 июня (четвёртая - уже завтра), никакого развития толком опять не предложив. Флэшбэки из беззаботных деньков далёкого прошлого теперь заменены демонстрацией счастливой жизни эмигрантов в Канаде, а в Гилеаде всё так же царит маразматический режим, с каждой минутой теряющий в реалистичности даже в глазах не то что зрителей, но и собственных подданных, однако продолжающий настаивать на своих идиотских законах.

Сериал всё ещё по-своему красив и время от времени щеголяет эстетскими художественными вывертами, но смотреть это затянутое до безобразия (без)действие даже самой лояльной публике, беспрерывно атакуемой нелепой и вконец утомившей за 23 предыдущих серии псевдорелигиозной лексикой, становится всё тяжелее. То ли ещё будет. Предупреждаем: дольше продержатся лишь самые стойкие.