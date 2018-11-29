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Маргарет Этвуд напишет продолжение "Рассказа служанки"

Новости
    29.11.2018, 13:57
Текст:   Борис Шигин

79-летняя канадская писательница Маргарет Этвуд пишет продолжение антиутопии "Рассказ служанки". Об этом рассказывает The Hollywood Reporter.

Сиквел под названием The Testaments выйдет в сентябре следующего года. Новый роман выпустит именитое издательство Nan A. Talese.

Фото: kinopoisk.ru
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Книга опишет события, произошедшие через 15 лет после финальной сцены с рассказчицей - служанкой Оффред (Фредовой).

Этвуд сказала, что к написанию продолжения ее натолкнули многочисленные вопросы читателей о Галааде и "мир, в котором мы живем".

Антиутопия "Рассказ служанки" стала бестселлером в 1985 году. В ней описывается общество вымышленной Республики Галаад. В 2016 году роман обрел второе дыхание благодаря выборам Дональда Трампа.

В 2017-м на Hulu вышла экранизация "Рассказа служанки" (вторая после фильма 1990 года). Она получила много наград Эмми в 2017-м, в том числе выиграла номинацию "Лучший драматический сериал".

Экранизацию продлили на третий сезон, тогда как второй получил довольно низкую оценку у зрителей и критиков, провалившись на "Эмми".

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