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Вышел трейлер третьего сезона антиутопии "Рассказ служанки"

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    03.05.2019, 13:55
Текст:   Олег Усков

Сервис Hulu показал трейлер третьего сезона своей краснознаменной, призовой драмы-аутиутопии "Рассказ служанки". В рамках которой в фашиствующем государстве, чем становится Америка, обесправленным женщинам предстоит вернуть себе честь и гордость. В чем им буревестник - героиня актрисы Элизабет Мосс. Заключившая союз с хозяйкой - во славу грядущего, по всем признакам, матриархата.

Судя по ролику, а также тем пробусовкам, в которых погряз второй сезон, третий вряд ли блеснет выдающимися событийным экшном. Впрочем, ставка в шоу не на это - путь к победе нетороплив и неблизок. Словом, встречаем какотопические вариации на тему "Карточного домика".

И по-прежнему одного, кстати, здесь не отнять - отменная картинка никуда не делась, к счастью.

Премьера - 5 июня.

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