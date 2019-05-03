Вышел трейлер третьего сезона антиутопии "Рассказ служанки"

Сервис Hulu показал трейлер третьего сезона своей краснознаменной, призовой драмы-аутиутопии "Рассказ служанки". В рамках которой в фашиствующем государстве, чем становится Америка, обесправленным женщинам предстоит вернуть себе честь и гордость. В чем им буревестник - героиня актрисы Элизабет Мосс. Заключившая союз с хозяйкой - во славу грядущего, по всем признакам, матриархата.

Судя по ролику, а также тем пробусовкам, в которых погряз второй сезон, третий вряд ли блеснет выдающимися событийным экшном. Впрочем, ставка в шоу не на это - путь к победе нетороплив и неблизок. Словом, встречаем какотопические вариации на тему "Карточного домика".

That’s what you get punished for. pic.twitter.com/3E3dcp2aUl — The Handmaid's Tale (@HandmaidsOnHulu) 1 мая 2019 г.

И по-прежнему одного, кстати, здесь не отнять - отменная картинка никуда не делась, к счастью.

Премьера - 5 июня.