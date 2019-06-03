"Тайная жизнь домашних животных 2" вышла в лидеры проката России

Сиквел кавайного анимационного бестселлера "Тайная жизнь домашних животных" (Secret Life of Pets) Криса Рено предсказуемо вышел в лидеры проката России и стран СНГ, взяв на старте кассу в более чем 470 миллионов рублей.

Об этом свидетельствуют предварительные данные по итогам 30 мая / 2 июня, обнародованные специализированным порталом kinobusiness.com.

На вторую строчку сместился чемпион прошлой недели в РФ - игровой ремейк "Аладдина" (Aladdin) от Гая Ричи и Disney. Фильм с синим Уиллом Смитом, вышедший в прокат нашей страны 23 мая, за эти выходные собрал еще 235 миллиона рублей. Общая касса с начала проката - почти 816 миллионов.

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Третье место - еще одна премьера-сиквел - "Годзилла 2: Король монстров" (Godzilla: King of the Monsters) Майкла Догерти. Лента, вышедшая 30 мая, собрала на этот момент более 157 миллионов рублей.

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Замыкают пятерку лидеров недели третий "Джон Уик" с Киану Ривзом (23 миллиона за выходные и 451 общей кассы) и "Детектив Пикачу" (23 и 470 соответственно).

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