В этот красный день календаря в российский прокат выходит довольно неожиданная картина "Донбасс. Окраина", нетрудно догадаться чему посвящённая.

Неожиданная она не только из-за сложности проблематики, но и в связи с фигурой создателя. Ренат Давлетьяров, режиссёр, мягко говоря, необязательного ремейка "А зори здесь тихие…" и сумбурного триллера "Чистое искусство", взялся за во всех отношениях неудобную тему, до сих пор болезненно актуальную для наших соотечественников, требующую той же аккуратности и бдительности, что и при пересечении минного поля. Одно неверное движение, некорректный акцент - и далее неизбежны взрыв и шквал насмешек и проклятий.

Надо отдать Давлетьярову и его команде должное - он действительно ревностно следил за опасностью любого перегиба, при этом стараясь не заиграться в дурную политкорректность и не сглаживая углы там, где это в принципе невозможно.

Такая гиперосторожность, с другой стороны, не могла не сказаться на драматургии, которая в результате обрела определённую схематичность, а действующие лица, чьи характеры выкручены до предела абсолютной типичности, предсказуемо перемещаются по нехитрой конструкции вполне классического сюжета.

Сюжет, основанный, как сообщают начальные титры, на реальных событиях, представляет собой известную формулу: враги волею лихого случая - на войне всякое ведь бывает - оказываются в замкнутом пространстве, окружённые обезличенной военной стихией, с которой, чтобы выжить, приходится бороться совместными усилиями. Впрочем, нельзя сказать, что бесчеловечная сила совсем деперсонализирована. Порой она открывает часть из своих бесчисленных лиц, в которых, например, узнаются участники запрещённых в РФ украинских нацбатов и хладнокровные убийцы из СБУ.

Если кто-то вдруг захочет - а кто-то ведь непременно захочет - обвинить "Окраину" в предвзятости и однобокости - мол, адепты чистого зла представлены только украинской стороной, тех следует без колебаний отправлять смотреть киевскую продукцию - для получения более адекватного представления о том, что такое "предвзятость" и "однобокость". Начать предлагаем с китчевой поделки господина Лозницы.

Потому что, несмотря на отсутствие у Давлетьярова желания оправдывать тех, кого оправдать, в общем-то, нельзя, он бесконечно далёк от популярного на Украине все эти годы расчеловечивания всех, кто не разделяет "нужную" точку зрения. Подобный фильм на Украине в принципе снять в наше время не могут.

В своём стремлении показать человеческое и даже родное лицо противника Давлетьяров и сценарист Алексей Тимошкин порой, пожалуй, бьют слишком уж в лоб: два простых солдата ВСУ - один украино-, другой - русскоговорящий - увлечённо хором поют "Спят курганы тёмные" в донецкой степи, убеждённая бандеровка, приехавшая в зону боевых действий бороться с "сепарами", переживает резкую трансформацию взглядов после столкновения с реальным поведением своих единомышленников - и так далее.

Задачи этих незамысловатых приёмов насколько очевидны, настолько и симпатичны. Зрителю показывают: с той стороны тоже есть живые люди, не так давно имевшие с нами много общего и отнюдь не лишённые базовых представлений о том, что такое плохо и что такое очень плохо. Хотя в частностях они заблуждаются, иногда - катастрофически, и это выворачивает их моральные ценности наизнанку незаметно для них самих. Но всё ещё можно исправить. Наверное.

Технически лента исполнена на неплохом уровне и может записать себе в актив приличную актёрскую игру. "Окраина" вообще имеет задатки добротного камерного психологического детектива, которым всю дорогу и притворяется. И стала бы им, если бы её авторы не поленились добавить в сценарий хотя бы ещё пару заметных персонажей.

Дело в том, что с самого начала нам дают понять: среди разношёрстной компании вынужденно сплотившихся незнакомцев есть коварный украинский убийца. О нём нам напоминают многочисленными флэшбэками, где интригующе скрывают его лицо. Беда в том, что возможный вариант для любого не обделённого органами чувств и мозгами зрителя с первых минут есть ровно один. Даже не полтора. Просто никем, кроме него, злодей оказаться не может.

Судите сами. В подвале одного из домов в разнесённом артобстрелами пригороде Донецка укрываются: контуженный ребёнок; три женщины (таинственный антагонист - точно мужчина); ополченец Новороссии, который во флэшбэках безуспешно пытался гада поймать; только что приехавший сюда солдат украинской армии, которому нужно было преступника отсюда увезти; мутный мужичок средних лет в гражданском. Кто же из них - тот самый загадочный эсбэушник? Кто же, кто? Вдобавок - для самых рассеянных - он то и дело в самый неподходящий момент шумит и исподтишка злобно зыркает на ополченца.

В общем, к тому моменту, когда он вдруг раскрывает свою подлую сущность, удивить это может только окружающих его героев. Тем более что некоторые и так умом не шибко блещут, а кое-кто без шевронов слона от крокодила не отличит.

Без таких вот сценарных промахов и общей повествовательной прямолинейности "Окраина" могла бы стать чем-то большим, чем просто первый большой российский фильм о конфликте в Донбассе, который при этом, что всё-таки приятно, не стыдно смотреть. Признаем: это уже немало, учитывая внятный посыл, адресованный за линию соприкосновения с напоминанием о том, кто, как и зачем начинал (и продолжает) эту уже давно всем надоевшую гражданскую войну.

3.5