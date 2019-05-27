"Аладдин" Гая Ричи возглавил российский прокат

Игровой ремейк диснеевской сказки "Аладдин", снятый Гаем Ричи, возглавил российский прокат в минувшие выходные с солидным отрывом.

По предварительным данным профильного сайта kinobusiness.com, новая версия "Аладдина" собрала в свои первые выходные 413,5 млн рублей.

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Вторая часть "Тайной жизни домашних животных" в нашем прокате стартует только в грядущий четверг, однако на минувшей неделе состоялись специальные предварительные показы, которые уже принесли мультику студии Illumination 150,8 миллиона рублей и второе место в таблице.

Далее расположились хиты прошлой недели - "Детектив Пикачу" и "Джон Уик 3".

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Пятая строчка - у нового хоррора "Гори, гори ясно".

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