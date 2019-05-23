Страшные дети-убийцы - тренд сезона. Только недавно друг за другом вышли " Омен: Перерождение " и " Другой ", на очереди российский аналог "Тварь" с Вдовиченковым и Лядовой, а сейчас к нам пожаловал "Гори, гори ясно" (Brightburn) от братьев Ганн: всем известный создатель "Стражей галактики" Джеймс Ганн - продюсер, менее известные Брайан Ганн и Марк Ганн - сценаристы, режиссер - Дэвид Яровески, давний их приятель и соратник, еще со времен веб-сериала "Порно для всей семьи".

Фильмы про страшных детей-убийц все на одно лицо. В ребенка вселяется какая-нибудь потусторонняя сущность, или он появляется сразу каким-нибудь не таким, но родители до поры до времени ничего не подозревают. Пока заключенное в нем зло не вырывается наружу. Но и тогда родители ничего не подозревают и находят бесчинствам чада различные оправдания, отказываясь признавать очевидное. А когда все-таки признают, становится уже поздно.

"Гори, гори ясно" идет вроде бы по той же вытоптанной прямой дорожке, но все же с некоторыми значительными отклонениями. Здешние родители с самого начала знают, что их сын - не их сын. И вообще не человек. Они находят его в лесу в космическом аппарате явно неземного происхождения. И, как ни в чем не бывало, забирают младенца из открытого космоса к себе на воспитание, спрятав аппарат в погреб под амбаром. Ну а что такого? Некоторых ребят аисты приносят, некоторых - из капусты достают. Стало быть, есть и те, кто с ночного неба падает.

Мальчик растет нормальным, умненьким, послушным, но вот настает его 12-й день рождения, и начинают происходить с ним пугающие метаморфозы, а в округе пропадают и при таинственных обстоятельствах погибают люди. Тем не менее папа с мамой, которые, напомним, в курсе, что пацан их - на самом деле неведомое инопланетное существо, продолжают с завидным упорством делать вид, что он самый обычный 12-летний человеческий пацан. И это настолько тупо - даже по меркам подобного рода фильмов, - что уже где-то за гранью, в области смешного абсурда.

Но вот в чем соль: "Гори, гори ясно" - не просто очередной хоррор про страшное дитя-убийцу. Это ловко, со знанием дела и сноровкой вывернутая наизнанку история Супермена. Как если бы пришелец с Криптона оказался не добрым, а очень, очень злым. Он и летать умеет, и лазером из глаз стрелять, и скоростью обладает неимоверной, и силой богатырской, и знак себе фирменный придумал - навроде двусторонней руны беркана, и плащ красный у него имеется, и собственный криптонит. Только к плащу в придачу - жуткая красная маска.

Как и подобает хоррору, к созданию которого причастен выходец из студии Troma, "Гори, гори ясно" не брезгует эстетикой насилия, а наоборот, ставит ее во главу угла. Собственно, главная ударная сила фильма сосредоточена в сценах, где могучий отрок пугает, истязает и добивает своих жертв. И эта изощренная жестокость, напоминающая красочные зверства пионеров из советских садистских стишков, резко и удачно контрастирует с невозмутимым спокойствием изверга, когда он снова прикидывается симпатичным веснушчатым подростком. Прекрасная игра юного актера и сочная режиссура во многом компенсируют и вторичность, и общую придурковатость.

Наконец-то у нас в дополнение к тысяче кинокомиксов про супергероев есть первый настоящий кинокомикс про суперзлодея. Ведь настоящий комикс про суперзлодея и должен быть хоррором. Примерно чего-то такого ждали от "Венома", но у Sony тогда оказалась кишка тонка, а теперь оказалась не тонка - именно они выкупили права на дистрибьюцию. В данном случае, правда, Sony ничем особо не рискует - бюджет-то у Brightburn поди раз в десять меньше, и он наверняка отобьется как минимум несколько раз. Кроме того, судя по финальным титрам, где к вящей радости поклонников творчества Джеймса Ганна засветился Майкл Рукер, нас, вероятно, ждет еще и целая злодейская киновселенная. Ну не праздник ли?

4