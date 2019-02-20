"Омен: Перерождение": в голову мальчика вселился венгр

От маньяка с венгерскими корнями и гетерохромией (это важно!) сбегает недомученная им женщина. После чего к нему наведывается отряд спецназа и расстреливает гада в упор. Тем временем совсем в другом месте рождается на свет дитя. В которого душа маньяка переселяется - ну, знаете, бывает такое, - награждая его до кучи разноглазостью. Ведь души, они же когда переселяются, то вместе с глазами, как известно.

Проходят дни, пролетают года. Мальчуган растет аномально умным, но со странностями в поведении. По ночам бормочет страшные слова по-венгерски. Избивает однокашника разводным ключом. Что приводит родителей - особенно последнее - в некоторое замешательство.

Следует сразу кое-что разъяснить. "Омен" тут ни при чем. "Омен" - это культовая серия про сынишку дьявола. А "Омен: Перерождение" - это на самом деле The Prodigy. "Одаренный" то есть. Как те, кто название фильма переводил.

Итак, мы-то уже в курсе, где собака зарыта. Про маньяка-венгра и чудесную реинкарнацию подробно рассказано. Но родители-то не в курсе. И пытаются до сути докопаться. Поэтому нам остается только ждать, поглядывая на часы с чувством легкой неловкости, когда уже до них дойдет. И это удручает. Как будто пришел к людям в гости, а они про тебя совершенно забыли и самозабвенно выясняют отношения.

Единственное доступное в данных невеселых обстоятельствах развлечение - впечатляющий перформанс пацана. Пацан - молодец. Джексон Роберт Скотт, тот самый Джорджи, которому в новом "Оно" Пеннивайз руку отгрыз, играет одновременно милого ребенка и взрослого психопата-извращенца, тоже, кстати, любителя отделять руки от тел. Причем одинаково убедительно, леденяще. Правда, учитывая, что убедительная игра детей - заслуга чаще всего режиссера, становится как-то за маленького актера боязно.

Впрочем, других заслуг, более-менее выдающихся, за режиссером Николасом МакКарти не числится. Мастером саспенса его точно не назовешь. Вот пример: мы видим собачку, которая явно чует неладное и на одержимого спиногрыза недобро так посматривает, тихо рыча. Одержимый, в свою очередь, точит большие садовые ножницы. Потом собачка пропадает. Ночью мать просыпается среди косяками летающих мух и идет, по их скоплениям ориенируясь, в подвал. Что же она там найдет? Николас МакКарти долго томит зрителя в напряженном ожидании, вознаграждая за терпение "внезапным" трупом животного. За кого он при этом зрителя своего держит, непонятно.

Наконец, мама с папой складывают в столбик два плюс два, и осознают ужасную правду. Как-то они с ней поступят? Нежданно-негаданно в фильме возникает подобие интриги. Папа, например, высказывает здравую мысль сдать отпрыска в детдом - пускай там разбираются. Но, как мы хорошо помним по куче других подобных фильмов, так нельзя. Чаду следует помочь, от зла излечив. Из чего вытекает вполне симпатичная и небанальная по сравнению со всем тому предшествовавшим развязка, примечательная, среди прочего, коротким, но ярким появлением отличной жанровой актрисы Бриттани Аллен ("От этого песок становится красным", "Что тебе нужно для жизни").

Конечно, "Омен: Перерождение" - не самый плохой хоррор. Так, средненький. Ничем из массы подобных не выделяющийся. Тем более настораживающим выглядит тот факт, что сценарий для него написал Джеффри Бюхлер, когда-то сносно адаптировавший Клайва Баркера ("Полуночный экспресс"), в прошлом году бездарно адаптировавший Джорджа Мартина ("Летящие сквозь ночь") и взявшийся затем за Стивена нашего Кинга. Второй трейлер "Кладбища домашних животных" уже заставил поклонников "короля" взволнованно зашептаться, и, судя по всему, не зря. То, что The Prodigy получился невзрачненьким, мы еще переживем как-нибудь. А вот новому "Кладбищу" такой же судьбы желать совсем не хочется.