Канал SyFy закрыл сериал автора "Игры престолов" "Летящие сквозь ночь"

Научно-фантастический многосерийный триллер "Летящие сквозь ночь" (которому больше подошло бы "Летящие сквозь немочь", пожалуй) канала SyFy закрыт после первого сезона.

В основе шоу, напомним, - одноименное произведение Джорджа Мартина, автора литературной базы сериала "Игра престолов".

В центре сюжета - злоключения экипажа инновационного космического корабля, отправившегося искать спасение для загибающегося человечества. Но в какой-то момент вынужденного бороться со зловещим киберразумом своего старшипа.

Как пишет Variety, шоу, влетевшее создателям в копеечку, став самым дорогостоящим продуктом компании Universal Cable Productions, показало унизительный рейтинг: финальную серию "Летящих" посмотрели чуть более четырехсот тысяч человек.

И это при том, что производители возлагали на Nightflyers большие надежды (зачем-то).

Тем временем финал "Игры престолов" все ближе: официальная российская премьера восьмого сезона вольной адаптации опус магнум Мартина - 15 апреля.