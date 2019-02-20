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Канал SyFy закрыл сериал автора "Игры престолов" "Летящие сквозь ночь"

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    20.02.2019, 11:50
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix UK & Ireland Фото: youtube.com/ Netflix UK & Ireland
Фото: youtube.com/ Netflix UK & Ireland

Научно-фантастический многосерийный триллер "Летящие сквозь ночь" (которому больше подошло бы "Летящие сквозь немочь", пожалуй) канала SyFy закрыт после первого сезона.

В основе шоу, напомним, - одноименное произведение Джорджа Мартина, автора литературной базы сериала "Игра престолов".

Фото: Willy Sanjuan/Invision/AP
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В центре сюжета - злоключения экипажа инновационного космического корабля, отправившегося искать спасение для загибающегося человечества. Но в какой-то момент вынужденного бороться со зловещим киберразумом своего старшипа.   

Как пишет Variety, шоу, влетевшее создателям в копеечку, став самым дорогостоящим продуктом компании Universal Cable Productions, показало унизительный рейтинг: финальную серию "Летящих" посмотрели чуть более четырехсот тысяч человек.

И это при том, что производители возлагали на Nightflyers большие надежды (зачем-то). 

Тем временем финал "Игры престолов" все ближе: официальная российская премьера восьмого сезона вольной адаптации опус магнум Мартина - 15 апреля.

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