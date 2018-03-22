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Вышел первый трейлер нового сериала автора "Игры престолов"

Новость 22.03.2018, 10:58 | Текст: Олег Усков
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Обнародован тизер-фичуретка нового сериала по книге Джорджа Мартина, автора "Песни Льда и Пламени" - первоисточника эпика "Игра престолов". Видео содержит напряженные кадры из предстоящего сериала, небольшой рассказ о работе над ним и комментарии авторов, включая Мартина. Где участники процесса, не стесняясь в выражениях, обещают, что будет круто.

Произведение называется Nightflyers ("Ночной полет", "Летящие сквозь ночь"), и это герметичный сайфай-хоррор. По сюжету которого в не самом светлом 2093 году, "накануне полного разрушения Земли", группа исследователей, включая экстрасенса, отправилась к краю Солнечной системы на инновационном старшипе, имея целью найти таинственный корабль пришельцев и, как предполагаемое следствие, "ключ к выживанию человечества".

Фото: youtube.com/ Christopher Lee Sun
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Но, как водится, что-то пошло не так™.

Среди сценаристов проекта - Джеффри Бюхлер (антология "Азбука смерти", "Пожираемые заживо"), Майкл Голамко ("Гримм"), Эмми Луис Джонсон ("Тиран").

В ролях: Филипп Риз и Миранда Рэйсон (оба - "Доктор Кто"), Юссеф Керкур ("Эффект колибри"), Оуэн Мэкен (последняя "Обитель зла", "Тюдоры"), Дэвид Аджала ("Черное зеркало").

В первом сезоне заявлены восемь эпизодов. Премьера - осенью на SyFy.

Отметим: повесть уже была раньше экранизирована - в 1987 году Робертом Коллектором, сценаристом "Исповеди невидимки" Карпентера. Мартин тогда выступал соавтором сценария адаптации.

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