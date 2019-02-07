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Новый трейлер "Кладбища домашних животных" возмутил фанатов Кинга

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    07.02.2019, 18:17
Текст:   Козьма Лоханкин

В Сети опубликован свежий трейлер грядущей экранизации "Кладбища домашних животных" Стивена Кинга. И в нем можно обнаружить кое-что неожиданное.

Судя по кадрам, представленным в 2,5-минутном ролике, новая адаптация будет содержать неожиданный сюжетный ход. Который в трейлере можно было бы и не раскрывать. Оставим это на совести его авторов, но если вы - фанат книги и/или экранизации ленты 1989 года и при этом болезненно относитесь к спойлерам, предлагаем вам пока отказаться от просмотра видео и дальнейшего чтения этой новости.

Фото: youtube.com
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Дело в том, что вслед за любимцем семейства Крид - котом Черчиллем, весьма прозрачно намекает трейлер, под колесами грузовика гибнет не совсем юный Гэдж, а его старшая сестра Элли. Что оказывает определенное влияние на развитие сюжета.

Смелое изменение сюжета вызвало весьма неоднозначную реакцию поклонников романа 1983 года. В частности, многие в комментариях выразили свое негодование, обвинив создателей нового "Кладбища" в том, что им "не хватило смелости" воплотить на экране сметь младенца, описанную Кингом. Впрочем, к отступлениям - и куда более серьезным - от оригинальных текстов "короля ужасов" его фанатам не привыкать.

Напомним, новейшая киноверсия "Кладбища домашних животных" выйдет ровно спустя 30 лет после первой экранизации, снятой Мэри Ламберт.

Премьера в России и остальном мире должна состояться одновременно - 4 апреля.

Режиссеры - Кевин Колш и Деннис Уидмайер, сценарий - Мэтт Гринберг и Дэвид Кайганич.

В ролях: Джейсон Кларк, Эми Сейметц, Джон Литгоу и другие.

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