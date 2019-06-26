"Проклятие Аннабель 3": как "Заклятие" пытается стать вселенной Marvel

Киномир, порождённый Джеймсом Ваном и его "Заклятием" скоро, похоже, сможет соревноваться в масштабах (не в сборах, конечно) со вселенной Marvel . Совсем недавно в нашем прокате появлялось не слишком заметное "Проклятие Плачущей", по касательной задевавшее другую побочную линейку - "Проклятие Аннабель", третья часть которой теперь выходит на российские экраны. И ясно даёт понять, что сравнение с монструозной комикс-франшизой при всей своей условности в ближайшее время может стать ещё более напрашивающимся.

Вряд ли ведь у вменяемого человека в трезвом уме язык повернётся всерьёз утверждать, что раскормленная до безобразия зрительскими миллиардами диснеевская курочка Ряба продолжает обильно нестись благодаря исключительной драматургии, уникальным характерам героев или беспрецедентной эстетической ценности. Нет. Ушлые голливудские воротилы, которые находятся в постоянном и тесном контакте с поклонниками, с ума сходящими по мужчинам и женщинам, творящим всякое героическое в пёстрых и смешных костюмах, нащупали на вымени этой широченной аудитории несколько пухлых сосков и тянут теперь за них с садистской интенсивностью. И выдаивают почти каждый раз всё до капли.

Точно так же к своей публике пытаются пристроиться и создатели "заклятой" серии, ежегодно наращивая темпы штамповки шаблонных хорроров, так или иначе связанных с четой экзорцистов-любителей Уоррен. И пытаются не без успеха: одно появление Патрика Уилсона и Веры Фармиги на экране способно вызвать у фанатов обширный экстатический припадок.

"Проклятие Аннабель 3", где супруги-демонологи хоть и находятся на вторых ролях, но довольно активно мелькают, запросто могло бы называться "Заклятием 3". Полноценного развития истории мистера и миссис Уоррен, однако, придётся подождать - третье "Заклятие" выйдет только в следующем году, а пока предлагается присмотреться к их дочке Джуди (Маккенна Грейс, игравшая юные версии главных героинь "Капитана Марвел" и "Леденящих душу приключений Сабрины").

В отсутствие родителей оставшись на попечении старшеклассницы Мэри, она по вине Даниеллы, подружки последней, попадает в пренеприятную ситуацию: в комнате-могильнике злобных существ пробуждается кукла Аннабель - точнее, дух, в ней обитающий. А дух этот настолько яростен и силён, что активирует и всю остальную некроживность, населяющую секретный музей. И три девицы оказываются перед лицом многочисленных и кровожадных гадов - от свирепого оборотня до страшненькой Невесты.

Тут бы дебютировавшему в режиссёрском кресле Гари Доберману, одному из самых переоценённых хоррор-сценаристов наших дней (обе части "Оно", "Проклятие монахини", первые две "Аннабели"), развернуться по полной: в нехорошей комнате - целая куча антикварных предметов, которые члены съёмочной группы накупили на блошиных рынках, а за ними прячутся разнообразные гнусные сущности. Можно ж было из всего этого целый карнавал ужаса устроить!

Увы, фантазии у Добермана, сохранившего, разумеется, за собой и право написать сценарий, хватило лишь на всё те же однообразные трюки, не позволяющие третьей "Аннабели" вырваться за рамки зевотных жанровых стандартов, коими были набиты ленты-предшественницы. Барышень (и зрителей) пугают всё теми же "внезапными" воплями, свирепыми рожами и излюбленным авторским аттракционом "Протащу-ка-я-героя-по-полу-в-тёмный-угол".

С такими нехитрыми задачами вполне мог справиться и один мелкотравчатый полтергейст, так что вся эта армия уродов, довольно быстро теряющихся в этом не слишком выразительном хаосе, оказывается попросту нерентабельной.

Впрочем, с одной важной вещью они, не особо преуспевая во всём остальном, всё-таки справляются: им удаётся засветиться, а кое-кому - даже запомниться. Что в свете "марвеловских" амбиций образовавшегося на "Заклятии" нароста немаловажно: будет проще давать дальнейшие метастазы в виде бесчисленных спин-оффов. Без предварительного контекстного промотирования всё-таки совсем не то. Вот и "Плачущая" не даст соврать.

2.5