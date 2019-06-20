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Фильм "Мстители: Финал" вернется в кинотеатры с новыми сценами

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    20.06.2019, 11:18
Текст:   Козьма Лоханкин

Сверхуспешная финальная часть "Мстителей" выйдет в кинотеатрах мира ещё раз. На этот раз - с ранее не демонстрировавшимися сценами. Об этом сообщает Comic Book со ссылкой на президента Marvel Studios Кевина Файги.

Таким образом, Disney явно не отказывается от надежд побить рекорд, установленный "Аватаром" Джеймса Кэмерона (2009).

Фото: youtube.com/ Magic: The Gathering
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Напомним, сборы "Аватара" составляют 2,788 млрд долларов, а фильма "Мстители: Финал" на данный момент - 2,743 млрд. То есть осталось совсем чуть-чуть.

Ради этого Marvel даже не придётся слишком напрягаться: по словам Файги, которые приводит Screenrant, речь не идёт о какой-то особой расширенной версии.

Готовым раскошелиться лишний раз фанатам предложат следующие бонусы: ещё одна сцена после титров, "маленький трибьют" и "несколько сюрпризов". Не пропустите аттракцион неслыханной щедрости, словом.

Возвращение "Мстителей" на большие экраны запланировано на следующий уикэнд, уже в пятницу, 28 июня - одновременно с американской премьерой фильма "Человек-паук: Вдали от дома" (российская премьера - 4 июля).

Наша рецензия на картину "Мстители: Финал" - здесь.

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