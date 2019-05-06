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Второй трейлер нового "Человека-паука" заспойлерил "Мстителей: Финал"

Новости
    06.05.2019, 18:15
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-канале SonyPicturesRU опубликован второй русский трейлер фильма "Человек-паук: Вдали от дома". В начале ролика исполнитель титульной роли Том Холланд предупреждает, что основная его часть содержит спойлеры к бьющему прямо сейчас все мыслимые рекорды по сборам блокбастеру "Мстители: Финал". Поэтому если вы на четвертых "Мстителей" еще не ходили и не знаете, что Человек-паук таки вернулся из того места, куда его послал щелчком пальцев Танос, то не смотрите трейлер нового фильма про Человека-паука.

Фото: youtube.com
Вышел трейлер предпоследней серии "Игры престолов"

А если серьезно, то да, в видео есть спойлер. Впрочем, он был и в первом промо, но не такой явный.

Сюжет вырисовывается следующий: Питер Паркер уезжает на каникулы в Европу, как вдруг случается нападение огромных монстров. И тогда, чтобы их одолеть, ползучему школьнику приходится скооперироваться с Ником Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) и Мистерио (Джейк Джилленхол). Последний, как мы помним по комиксам и мультикам, на самом деле является злодеем, так что это, наверное, тоже сейчас был спойлер.

В остальных ролях - Майкл Китон, Джон Фавро, Мариса Томей, Коби Смолдерс и другие.

Премьера в России - 4 июля.

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