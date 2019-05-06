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"Мстители 4" обогнали "Титаник" и дышат в затылок "Аватару"

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    06.05.2019, 11:55
Текст:   Олег Усков

Комикс-блокбастер "Мстители: Финал", четвертая часть линейки, установил очередной рекорд. Который, впрочем, легко было предсказать буквально сразу же после премьеры ленты: кассовые сборы картины перешагнули отметку в два миллиарда долларов уже через одиннадцать дней от старта проката. Об этом сообщает Deadline.

Фото: youtube.com
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На текущий момент мировые сборы "Финала" составили 2 189 000 000 долларов.

Отмечено, что предыдущему рекордсмену, первой части фантастической видовой драмы Джеймса Кэмерона "Аватар", для того чтобы собрать два миллиарда кассы, понадобилось 47 дней.

Таким образом, комикс "Мстители: Финал" стал одним из пяти фильмов в истории кинематографа, заработавших более двух миллиардов долларов в мировом прокате. Выйдя на второе место чарта: "Аватар" пока держит первое с общей кассой в 2 788 000 000 долларов. Тогда как у "Титаника" "всего" 2 187 000 000.

Плюс в первую пятерку входят предыдущая лента серии - "Мстители: Война бесконечности" (2 048 000 000) и "Звездные войны: Пробуждение Силы" (2 068 000 000).

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